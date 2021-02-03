حكومة صنعاء: لن تتفاوض إلا مع "دول العدوان"

الوقت-أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في حركة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، إن الحركة لن تتفاوض إلا مع "دول العدوان" كونها من تملك القرار، وأنها لن تتفاوض مع "مرتزقة الداخل".

وأضاف المسؤول اليمني إن الموقف الآن هو "أننا لن نتحاور مع أي مرتزق في الداخل، سنتحاور مع من يدعم هؤلاء المرتزقة أولاً، وهو ما أعلناه في وثيقة الحل الشامل، لإننا رأينا أن كل من يتحرك هنا.. يتحركون وفق الإملاءات التي تأتيهم من الإمارات أو من السعودية، كنا نتمنى أن نرى أشخاصاً يملكون الإرادة ويملكون القرار".

وأكد على أن: "من يقاتل من أجل الوطن ويحافظ على الوطن، لا يقبل بالمعتدي أو بالغازي، ولن يقبل بأن يكون جندياً تحت مدرعة الأجنبي، فبالتالي لا أعتقد بأنهم أصحاب قرار حتى تتحدث عن هذه الأشياء. من يملك قراراً فنحن على استعداد لأن نتحاور معه".

ولفت الحوثي إلى أنه، وحتى اليوم، لم تطرح أي "مبادرة جادة" للسلام في اليمن، مؤكداً أنه "تم رفض جميع المبادرات المقدمة من قبل أنصار الله لإحلال السلام في البلاد".

وأعلن القيادي في "أنصار الله" أنه: "كل ما تلاحظونه هو فقط للاستهلاك الإعلامي، أما أن هناك تقديم أي خطة سلام، فلا يوجد أي شيء، لم نجد أي خطة سلام على الإطلاق حتى الآن، لم يتقبلوا ما قدمناه من مبادرات سلام بالشكل الواضح والمعلن ولم يستطيعوا أن يقدموا خططاً حقيقية للسلام بما تكفل لشعبنا أمنه واستقراره وإيقاف العدوان والحصار عليه".

وكان الحوثي ذكر، أمس أن الحركة مستعدة للحرب وللاستمرار في المواجهة "لكننا مع السلام"، موضحاً أن "كل الأمور قابلة للحل خلال مفاوضات السلام في حال تم تنحية العجرفة".