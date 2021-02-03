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  الثلاثاء 18 رجب 1442

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ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟ الوقت- أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات. وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين الوقت- إن الموجودين بمدينة مأرب لفيف من حزب الإصلاح والإخوان المسلمين والقاعدة وداعش مُجمّعون من داخل الوطن وخارجه، شرّدوا السكان الأصليين واحتلوا أرضهم.

أخبار

الكونغرس: قانون أمريكي قيد الإقرار سيمنع بن سلمان من دخول الولايات المتحدة

الكونغرس: قانون أمريكي قيد الإقرار سيمنع بن سلمان من دخول الولايات المتحدة

الوقت-نشر الكونغرس الأميركي، عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" بشأن جريمة قتل "خاشقجي" الوقت- لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" يدعو إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وفق ما أكدت الأمم المتحدة.

خبراء مكافحة المتفجرات يعالجون 10 صواريخ جهنم في العراق الوقت- عالج خبراء مكافحة المتفجرات في العراق مجموعة صواريخ من مخلفات داعش الارهابي.

انطلاق أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا الوقت- انطلقت أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية في طهران.

صنعاء تُحذّر الرياض: منشأة النفط في حقول صافر شمال مأرب "خطّ أحمر" الوقت- بالتوازي مع اشتداد المواجهات العسكرية في جبهات غرب مدينة مأرب وشمالها، واقتراب الجيش و"اللجان الشعبية" من حقول النفط في منطقة صافر، اطلقت حكومة صنعاء تُحذيرا للسعودية بأن منشأة النفط في حقول صافر شمال مأرب "خطّ أحمر".

بعد نشر تقرير حول قتل "خاشقجي".. عائلات ضحايا 11 سبتمبر تضغط على بايدن للكشف عن دور السعودية الوقت- استغلت عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول نشر تقرير الاستخبارات الاميركية حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لتناشد الرئيس جو بايدن الإفراج عن وثائق لا تزال سرية حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر، التي منعت إدارة ترامب الإفراج عنها للجمهور.

النجباء: السبيل الوحيد لوقف الهجمات الصاروخية للمقاومة العراقية هو خروج المحتلين الأمريكيين من العراق الوقت- صرح المتحدث باسم حركة النجباء نصر الشمري في مقابلة تلفزيونية أن السبيل الوحيد لوقف الهجمات الصاروخية للمقاومة العراقية هو خروج المحتلين الأمريكيين من البلاد.

البيت الأبيض: نحتفظ بحقنا بفرض عقوبات على ابن سلمان مستقبلا الوقت- قال البيت الأبيض مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.

الخارجية الإيرانية: لا علاقة لنا باستهداف السفينة "الاسرائيلية" في بحر عمان الوقت- وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين،

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أخبار

الكونغرس: قانون أمريكي قيد الإقرار سيمنع بن سلمان من دخول الولايات المتحدة

الثلاثاء 18 رجب 1442
 
 
 
 
 
الكونغرس: قانون أمريكي قيد الإقرار سيمنع بن سلمان من دخول الولايات المتحدة

الكونغرس: قانون أمريكي قيد الإقرار سيمنع بن سلمان من دخول الولايات المتحدة

الوقت-نشر الكونغرس الأميركي، عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس

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خطيبة خاشقجي: يجب معاقبة محمد بن سلمان فوراً

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الوقت-نشر الكونغرس الأميركي، عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوويسكي، مع اثنين من الأعضاء الديمقراطيين، يمنع بموجبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة، لدوره في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقحي.

وبحسب القانون، فانه سوف يتم حظر سفر جميع الأشخاص المذكورين في تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية المتورطين بمقتل خاشقجي إلى الولايات المتحدة، وأنه لا يمكن للرئيس جو بايدن التنازل عن هذا الحظر إلا بإخطار الكونغرس علناً قبل 15 يوماً من إصدار التأشيرة.

وفي هذا السياق قال مالينوويسكي، أن إدارة بايدن وبالرغم من تسميتها محمد بن سلمان على أنه "قاتل خاشقجي"، إلا أنها "تقوض رسالة واشنطن إلى الرياض بعدم محاسبته".

وفي بيان له نشر اليوم الثلاثاء، أشار النائب الديمقراطي إلى أن القانون واضح بأنه "يجب على وزير الخارجية تطبيق حظر تأشيرة الدخول على الأشخاص المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان"، كما يتضمن مشروع القانون أن "لا أحد فوق القانون سواء كان رئيساً أو أميراً". معتبراً أنه يجب تكون هناك عواقب لمقتل خاشقجي، "فمثل هذه الجريمة النكراء يجب ألا تُقابل بالإفلات من العقاب".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت السرية، في الـ26 من شباط/ فبراير الماضي، عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أعدته في العام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية. التقرير أكد أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي".

وجاء في التقرير: "استندنا في تقييمنا على سيطرة محمد بن سلمان على صنع القرار في السعودية وعلى الضلوع المباشر في العملية لمستشاره الأساسي وأعضاء في فريق الحماية الشخصية، وفي دعم ابن سلمان استخدام إجراءات عنيفة لاسكات المعارضين في الخارج بمن فيهم خاشقجي".

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