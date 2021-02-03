عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 19 رجب 1442

إخترنا لكم

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟

جزيرة "سواكن" السودانيّة بين فكي السعودية وتركيا.. من ينتصر؟ الوقت_ في تصريح عكس الرغبة السعوديّة في قطع اليد التركيّة من المنطقة الإفريقيّة وبالأخص من جزيرة "سواكن" التاريخيّة في السودان،

الإجرام الصهيونيّ يتجسد على شواطئ لبنان.. إلى متى يستمر الصمت العربيّ؟ الوقت_ عقب التسرب النفطيّ الكبير الذي حدث بين 6 و10 فبراير/ شباط الماضي، ووصف بأنّه أسوأ كارثة بيئيّة في تاريخ فلسطين المحتلة،

ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟ الوقت- أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات. وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

أخبار

خبير امني يحذر من انشاء قواعد اميركية قرب الحدود السورية العراقية.. السبب؟

خبير امني يحذر من انشاء قواعد اميركية قرب الحدود السورية العراقية.. السبب؟

الوقت- حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، من انشاء المعسكرات الاميركية الجديدة على مقربة من الحدود العراقية السورية.

عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة داعش تنطلق في مناطق جنوب غرب كركوك الوقت- اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة بقايا فلول داعش في مناطق جنوب غرب كركوك.

أوليانوف: قرار الترويكا الأوروبية يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي الوقت- أكد مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف أن قرار الترويكا الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) تقديم قرار انتقادي ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوض احتمالات إحياء الاتفاق النووي .

شرطة الكابيتول تعلن تعزيز الأمن حول مبنى الكونغرس بسبب معلومات استخبارية "مقلقة" الوقت- أعلنت شرطة الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن أنها ستزيد من الإجراءات الأمنية حول مبنى الكابيتول، هذا الأسبوع، بسبب معلومات استخبارية مقلقة.

اتحاد علماء المسلمين في العراق: امريكا تقف وراء منع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية الوقت- اكد اتحاد علماء المسلمين في العراق، الثلاثاء، بان امريكا تقف وراء منع ولادة اي مشروع اقتصادي على الحدود السورية.

سقوط عشرة صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار الوقت- أفاد مصدر امني، الاربعاء، بسقوط عدد من الصواريخ من طراز (R H 4) على قاعدة عين الاسد في محافظة الأنبار بالعراق.

روحاني: الحكومة الامريكية اعترفت بخطأ سياسات الادارة السابقة لكننا ننتظر خطوة جادة الوقت- اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني في كلمته باجتماع المجلس الوزاري اليوم الاربعاء ان الحقوق العامة هي العمل على رفع الحظر والضغوط على الشعب الايراني .

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة الوقت- اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن الاتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكوريا الجنوبية على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة الوقت-كشف المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية "حسن منتظر تربتي"، في مقابل

برنامج الغذاء العالمي: اليمن أمام كارثة غذائية في حال استمرار الحصار الوقت-نبّه المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري من استمرار منع التحالف السعودي في م

الخارجية الإيرانية: لا حل الا بعودة أميركا الى الاتفاق النووي الوقت-شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، ع

مؤسسات حقوقية: يجب مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الوقت-دعت مؤسسات حقوقية متخصصة بشؤون الأسرى، خلال وقفة أمام معتقل "

مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحا

حكومة صنعاء: لن تتفاوض إلا مع "دول العدوان"

الكونغرس: قانون أمريكي قيد الإقرار سيمنع بن سلمان من دخول الولايات المتحدة الوقت-نشر الكونغرس الأميركي، عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تقدّم به عضو مجلس

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" بشأن جريمة قتل "خاشقجي" الوقت- لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" يدعو إلى إجراء تحقيق "محايد ومستقل" بشأن جريمة قتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وفق ما أكدت الأمم المتحدة.

خبراء مكافحة المتفجرات يعالجون 10 صواريخ جهنم في العراق الوقت- عالج خبراء مكافحة المتفجرات في العراق مجموعة صواريخ من مخلفات داعش الارهابي.

انطلاق أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا الوقت- انطلقت أعمال منتدى الفرص وسبل التعاون التجاري بين ايران وسوريا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية في طهران.

صنعاء تُحذّر الرياض: منشأة النفط في حقول صافر شمال مأرب "خطّ أحمر" الوقت- بالتوازي مع اشتداد المواجهات العسكرية في جبهات غرب مدينة مأرب وشمالها، واقتراب الجيش و"اللجان الشعبية" من حقول النفط في منطقة صافر، اطلقت حكومة صنعاء تُحذيرا للسعودية بأن منشأة النفط في حقول صافر شمال مأرب "خطّ أحمر".

بعد نشر تقرير حول قتل "خاشقجي".. عائلات ضحايا 11 سبتمبر تضغط على بايدن للكشف عن دور السعودية الوقت- استغلت عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول نشر تقرير الاستخبارات الاميركية حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لتناشد الرئيس جو بايدن الإفراج عن وثائق لا تزال سرية حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر، التي منعت إدارة ترامب الإفراج عنها للجمهور.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مؤسسات حقوقية: يجب مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

برنامج الغذاء العالمي: اليمن أمام كارثة غذائية في حال استمرار الحصار

عمليات أنصار الله في العمق السعودي والرسائل الاستراتيجية للرياض وواشنطن

شرطة الكابيتول تعلن تعزيز الأمن حول مبنى الكونغرس بسبب معلومات استخبارية "مقلقة"

مرة جديدة... استهداف رتل دعم لوجستي تابع "للتحالف" في العراق

الخارجية الإيرانية: لا حل الا بعودة أميركا الى الاتفاق النووي

حكومة صنعاء: لن تتفاوض إلا مع "دول العدوان"

الكونغرس: قانون أمريكي قيد الإقرار سيمنع بن سلمان من دخول الولايات المتحدة

صادرات الغاز الإيراني ترتفع لتبلغ 100 بالمئة

الخارجية الايرانية: ايران وكوريا الجنوبية اتفقتا على آلية استرداد الارصدة الايرانية المجمدة

سقوط عشرة صواريخ على قاعدة عين الاسد في الانبار

روحاني: الحكومة الامريكية اعترفت بخطأ سياسات الادارة السابقة لكننا ننتظر خطوة جادة

تطبيع تربوي للمغرب مع الكيان الصهيوني.. حرب حقيقية على الأجيال القادمة

أكثر الأعوام دمويةً في أفغانستان في ذكرى الاتفاق مع الولايات المتحدة

عملية "ثأر الشهداء" لملاحقة داعش تنطلق في مناطق جنوب غرب كركوك

مندوب ايران لدى الأمم المتحدة: دعوتنا إلى الالتزام بالاتفاق النووي أمرٌ مثير للسخرية ويكشف عن الغطرسة

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين

الرئيس الإيراني: استمرار الاتفاق النووي يتوقف على إلغاء أمريكا لـ "الإرهاب الاقتصادي"

"هآرتس": وفد امني اسرائيلي في دبي والسبب؟

الحوثي: ثابتون حتى الانتصار

هكذا شيع اللبنانيون المناضل العربي أنيس النقاش

دهقان: القوة الدفاعية الإيرانية لا تتکئ على السلاح النووي

أسوشيتد برس: هذا ما تقوم "إسرائيل" ببنائه سراً في مفاعل ديمونه

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في سوريا مقلقة

تظاهرات شعبية حاشدة في اليمن تطالب بوقف العدوان والحصار الأميركي

نيكولاس مادورو: لن نعقد أي حوار مع أوروبا قبل التراجع عن العقوبات

ايران: هذه هي مميزات الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 22"

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

ابن سلمان يشعر بالخطر.. ما سبب حل هيئة البيعة السعودية؟

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

المبعوث الخاص لليمن في إيران والسبب في الخبر!

بدءاً بالمؤسسة الدينية... ابن سلمان يحارب الجميع لأجل الكرسي

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

مأرب تشتعل... مواجهات هي الأعنف بين قوات صنعاء ومرتزقة العدوان

لماذا قد يصبح الاتفاق الكردي مع دمشق أكثر احتمالا من أي وقت مضى؟

الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟

الحبس هو مصير ابنة حاكم دبي.. فماذا عن باقي الناس ؟!

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

رئيس البرلمان الايراني: الاهتمام بمطلب الشعب العراقي بخروج القوات الامريكية يمثل عاملا مهماً في الاستقرار

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟

الأربعاء 19 رجب 1442
 
 
 
 
 
عودة داعش أو إعادة داعش... هل تصبح أفغانستان أكثر انعدامًا للأمن؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بالتزامن مع محادثات السلام الأفغانية الجارية بين الحكومة وطالبان، بدأت تطورات أخرى تتبلور في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الروسية "أناتولي سيدوروف" في بيان له مؤخراً، بأن فرع تنظيم "داعش" الإرهابي يعزز موقعه في أفغانستان، وهذا يشكل تهديداً کبيراً لأمن آسيا الوسطى.

وقال هذا الجنرال الروسي: "إن تعزيز موقع فرع "ولاية خراسان" التابع لداعش في أفغانستان، والذي يقدر عدده بنحو 4000 شخص، يهدد أمن المنطقة". وذكر أن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية يعملون في المقاطعات الشرقية والشمالية لأفغانستان، للسيطرة على المناطق الحدودية مع طاجيكستان وباكستان من أجل إقامة قواعد هناك، والتمكن من تهديد دول آسيا الوسطى في المستقبل.

في أي مناطق أفغانستان يتركز داعش؟

كما ذكرنا، إن التركيز الأساسي لتنظيم داعش هو المناطق الشمالية والشرقية من أفغانستان. ووفقاً للتقارير، أصبحت المدن الحدودية في مقاطعة بدخشان في شمال شرق أفغانستان، المتاخمة لطاجيكستان، مكاناً جديداً لتجمع الإرهابيين الأجانب، بما في ذلك من طاجيكستان وأوزبكستان والشيشان وتركستان الشرقية، الأمر الذي أثار مخاوف روسيا أيضاً.

كما كتبت وكالة "نشانه" في كابول في تقرير حديث، أن بدخشان أصبحت قاعدةً ونقطة عبور للإرهابيين الأجانب إلی آسيا الوسطى.

وذكر التقرير أن حوالي 600 مقاتل أجنبي من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان والشيشان والقوقاز يقاتلون إلى جانب مقاتلي طالبان ضد قوات الأمن الأفغانية في هذا الإقليم، وهم يحاولون توسيع جغرافية حربهم إلى دول آسيا الوسطى وحتى روسيا والصين.

ووفق هذا التقرير، فإن هؤلاء المقاتلين يقومون أيضًا بالتنقيب في منجم الذهب بمنطقة راغستان في مدينتي "جرم" و"وردوج"، وعدد آخر في مدن "نسي" و"مايمي" و"راغستان"، إضافة إلى قتال القوات الأفغانية.

ويضيف التقرير إن أربع مجموعات إرهابية، من بينها جماعة أنصار الله، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، والحركة الإسلامية لأوزبكستان، وإمارة القوقاز الإسلامية، المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، تعمل إلى جانب مقاتلي طالبان في بدخشان.

ووفق هذا التقرير، فإن جماعة أنصار الله مدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية في طاجيكستان، ويزعم المسؤولون الطاجيكيون أن للجماعة علاقات وثيقة مع القاعدة وداعش.

وذكرت "نشانه" أن الغرض من نقل الإرهابيين الأجانب في بدخشان يتجاوز نطاق أفغانستان، وهذه الجماعات ومن أجل تحقيق أهدافها، مثل استعادة الأراضي المحتلة والاستعمارية، وتطبيق الشريعة الإسلامية، وتوسيع الخلافة الإسلامية، عازمة على فتح ممرات لأجزاء أخرى من العالم من شمال أفغانستان وخاصةً بدخشان إلى آسيا الوسطى والصين وروسيا.

تم تسجيل وانتشار شريط صوتي من قبل جماعة أنصار الله الطاجيكية في بدخشان بأفغانستان، يقال إنه يحتوي على رسائل دعائية لأعضاء الجماعة في بدخشان للتعريف بجماعة أنصار الله، ما يشير إلى أهداف توسيع جغرافية أنصار الله الحربية إلى دول آسيا الوسطى.

يذكر هذا الشريط الصوتي، الذي نشره أعضاء جماعة أنصار الله في 10 آب 2020، أن جماعة أنصار الله مكونة من شباب طاجيكيين مسلمين، الذين يقاتلون لإنقاذ طاجيكستان من الاحتلال الروسي وتطبيق الشريعة الإسلامية وإحياء الخلافة الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

من ناحية أخرى، تشير الأدلة إلى أن تنظيم داعش التكفيري في أفغانستان يحاول توحيد كل هذه الجماعات تحت علمه، وتجنيد مجندين من بين هذه الجماعات بسهولة.

کما أفاد تقرير آخر لوكالة أسوشيتد برس، بأن أعضاء تنظيم داعش الإرهابي قد تجمعوا في الجبال الوعرة في شمال شرق أفغانستان، ويقومون بتوسيع نطاق سيطرتهم وتجنيد القوات.

وفي هذا الصدد، قال "أجمل عمر" عضو مجلس مقاطعة ننجرهار، إن تنظيم داعش لم ينته بعد، وأنه مع عمليات تجنيده مؤخرًا، يحاول الدخول إلی مناطق أخرى في أفغانستان.

وأضافت وكالة أسوشيتد برس أن تنظيم داعش الإرهابي يقاتل في عدد من مديريات ننجرهار وكونار؛ في "حرب تركت مئات العائلات بلا مأوى".

ينشط تنظيم داعش الإرهابي منذ عدة سنوات في إقليم ننجرهار وبعض المحافظات الشمالية والجنوبية من أفغانستان. کما كانت ننجرهار أيضًا أحد مراكز نشاط التنظيم الرئيسة في السنوات الأخيرة، ما دفع قوات الأمن الحكومية إلى القيام بعمليات في ننجرهار.

وعلی الرغم من تراجع عمليات تنظيم داعش في شرق أفغانستان نتيجةً لعمليات قوات الأمن، لكنها لم تختف. تنظيم داعش الإرهابي اختار ولاية ننجرهار كعاصمة لفرعهم في خراسان منذ البداية، وأقام معاقل في هذه المحافظة، ولا يزالون يعملون في ننجرهار.

لماذا عاد داعش إلى أفغانستان؟

تعود بداية هجمات تنظيم داعش في أفغانستان إلى عام 2014، بعد احتجاز 31 راكباً من الهزارة على طريق زابل كرهائن.

يتزامن احتجاز الرهائن هذا مع بدء عمليات داعش الأولى في أفغانستان، ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية على الأقل، تمكنت القوات الحكومية من القمع والسيطرة على مناطق مهمة تعرف باسم معاقل داعش.

في الواقع، القتال ضد داعش في أفغانستان أقل صعوبةً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لأنه من ناحية فإن مجموعات داعش في أفغانستان مبعثرة ومختلفة للغاية، وعلى عكس العراق أو سوريا لا نواجه مجموعةً متماسكةً ومحددةً تسمى داعش، بل يضم داعش في أفغانستان مجموعات عرقية مختلفة لم تتمكن حتى الآن من العمل تحت مظلة واحدة.

في أفغانستان، من ناحية أخرى، وبسبب الهيكل الفسيفسائي العرقي، لم يتمكن داعش من تقديم زعيم واحد يمكن أن تتفق عليه جميع المجموعات، والجماعات المختلفة المنسوبة إلى داعش تعمل بشكل متقطع ومنفصل.

وعليه، وبسبب تشتت بنية داعش في أفغانستان وعدم ترابط هذه المجموعة الإرهابية بسبب التركيبة الفسيفسائية والعرقية لأفغانستان، يمكن مواصلة القتال ضد هذه المجموعة في هذا البلد بصعوبة أقل.

وعلی هذا الأساس، فإن الحكومة المركزية الأفغانية، وخلافاً للمعركة الصعبة التي تخوضها ضد طالبان وتبادل السيطرة علی مناطق مختلفة بين الحكومة وطالبان حتى الآن، إلا أن الجيش الحكومي كان أكثر نجاحًا في محاربة داعش، وقد أدى هذا النجاح في قمع داعش إلى أن يكون لهذا التنظيم الإرهابي نشاط محدود في أفغانستان خلال السنوات القليلة الماضية.

لكن عودة داعش وظهوره المتجدد دقا ناقوس الخطر في أفغانستان، لأنه من ناحية يبدو أن القوات الغربية الموجودة في أفغانستان ليس لديها الإرادة الجادة لمواجهة نمو إرهاب داعش، وقد تزامنت عودة داعش إلى أفغانستان مع الوجود الكبير للقوات الأمريكية والغربية.

من ناحية أخرى، يری بعض الخبراء أن عودة داعش إلى أفغانستان تأتي بناءً على خارطة الطريق الأمريكية الغربية في أفغانستان، ويعتقدون أن عودة داعش إلى أفغانستان ستبرر من ناحية وجود القوات الأجنبية والأمريكية، وستحقق من ناحية أخرى بعض الأهداف الاستراتيجية للغرب في أفغانستان.

بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فإن الوجود في أفغانستان سيؤدي إلى السيطرة علی ثلاث دول مهمة، بما في ذلك إيران وروسيا والصين، والغرب ليس مستعدًا بأي حال من الأحوال لمغادرة أفغانستان.

کما أن تعزيز داعش في أفغانستان يمكن أن يؤدي أيضًا إلى توفير التهديدات المدعومة من الغرب لآسيا الوسطى باعتبارها الفناء الخلفي لروسيا، ومن هذا المنظور فإن وجود داعش في أفغانستان هو فرصة استراتيجية لواشنطن أيضًا.

ولذلك، قد يكون من المعقول تقييم عودة داعش وتعزيزه في أفغانستان بما يتماشى مع أهداف ومصالح القوات الغربية والأمريكية، وفي ظل هذه الظروف من المنطقي أن نشهد أيضًا عودة تنظيم داعش الإرهابي إلی أفغانستان على الرغم من وجود القوات الأمريكية فيها. وبحسب أحد الخبراء الإقليميين، فإن داعش لم يعد إلى أفغانستان، بل جرت إعادته إلی هذا البلد.

وفي ظل هذه الظروف، ليس من المستغرب أنه مع زيادة أنشطة داعش في أفغانستان، سيشهد هذا البلد أيامًا أكثر انعدامًا للأمن، وهذا الوضع غير الآمن هو الوضع الملائم الذي تحتاجه قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمواصلة تواجدها في هذا البلد.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

عودة داعش أفغانستان طالبان انعدام الأمن تنظيم داعش الإرهابي الولايات المتحدة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر