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  الثلاثاء 18 رجب 1442

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أخبار

البيت الأبيض: نحتفظ بحقنا بفرض عقوبات على ابن سلمان مستقبلا

البيت الأبيض: نحتفظ بحقنا بفرض عقوبات على ابن سلمان مستقبلا

الوقت- قال البيت الأبيض مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.

الخارجية الإيرانية: لا علاقة لنا باستهداف السفينة "الاسرائيلية" في بحر عمان الوقت- وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين،

المزيد من التفاصيل حول هجوم الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الوقت-كشف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي، خلال حديث ضمن برنامج ستون دقي

خطيبة خاشقجي: يجب معاقبة محمد بن سلمان فوراً الوقت-طالبت خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في بيان لها صدر بعد 3 أيام من نشر ا

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أخبار

البيت الأبيض: نحتفظ بحقنا بفرض عقوبات على ابن سلمان مستقبلا

الثلاثاء 18 رجب 1442
 
 
 
 
 
البيت الأبيض: نحتفظ بحقنا بفرض عقوبات على ابن سلمان مستقبلا
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الوقت- قال البيت الأبيض مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في المستقبل إذا لزم الأمر.

وأفادت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي في إفادة صحفية: "بالطبع نحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراء في الوقت وبالطريقة التي نختارها".

وأضافت: "تاريخيا، لم تعاقب الولايات المتحدة من خلال الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، قادة حكومات الدول التي لدينا علاقات دبلوماسية معها".

وفي آخر شباط/ فبراير برر البيت الأبيض امتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات ضد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية "قضية خاشقجي".

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية جين ساكي، ردا على سؤال عن سبب عدم فرض عقوبات ضد الشخص الذي يقف وراء اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفقا للاستخبارات الأمريكية: "على مدار التاريخ، وحتى خلال حقبته الحديثة، امتنعت الإدارات الديمقراطية

والجمهورية عن فرض عقوبات ضد قادة حكومات أجنبية تربطها معنا علاقات دبلوماسية، بل وحتى في حال غياب العلاقات الدبلوماسية بيننا".

وتابعت: "نعتقد أن ثمة أساليب أكثر فعالية لمنع تكرار ذلك في المستقبل وكذلك لإفساح المجال أمام العمل مع السعوديين في مجالات يوجد فيها الوفاق وتوجد فيها مصالح قومية للولايات المتحدة. هذا هو وجه الدبلوماسية".

واستطردت: "هذه هي صورة أي مشاركة معقدة في أمور العالم، ولم نخف أبدا بل كنا واضحين تماما أننا سنقوم بمساءلتهم (الحكام السعوديين) على المستوى العالمي وبأعمال مباشرة"، واصفة اغتيال خاشقجي بـ "الجريمة المروعة".

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كلمات مفتاحية :

جمال خاشقجي السعودية بن سلمان

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