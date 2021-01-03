الخارجية الإيرانية: لا علاقة لنا باستهداف السفينة "الاسرائيلية" في بحر عمان

الوقت- وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، اتهامات نتنياهو لإيران بالمسؤولية عن انفجار استهدف سفينة اسرائيلية في بحر عمان بغير الصحيحة.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إيران بأنها تقف خلف التفجير الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان قبل أيام.

ورفض المسؤول الايراني الردّ على سؤال حول ما ستقوم به تل أبيب مجدّداً تهديداته بعدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

ويوم الجمعة، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، أن السفينة التي تعرضت لانفجار كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام السعودية، وهي ذات ملكية إسرائيلية.

وصرّح وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس متهماً إيران بالوقوف وراء الحادث، قائلاً إن "الإيرانيين يبحثون عن مهاجمة بنية تحتية إسرائيلية ومدنيين إسرائيليين، وبشكل عام كل ما يتعلق بإسرائيل".

أما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أشار إلى أن استهداف السفينة هو بمثابة تأكيد بأن "إيران ليست تهديداً نووياً فحسب، بل إنها تنشر الإرهاب وتقوم بأعمال إرهابية".