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  الإثنين 17 رجب 1442

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ما موقف حركتي "حماس" و "فتح" من محاربة الاحتلال للانتخابات المقبلة؟ الوقت- أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات. وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021.

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للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين الوقت- إن الموجودين بمدينة مأرب لفيف من حزب الإصلاح والإخوان المسلمين والقاعدة وداعش مُجمّعون من داخل الوطن وخارجه، شرّدوا السكان الأصليين واحتلوا أرضهم.

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أخبار

الخارجية الإيرانية: لا علاقة لنا باستهداف السفينة "الاسرائيلية" في بحر عمان

الخارجية الإيرانية: لا علاقة لنا باستهداف السفينة "الاسرائيلية" في بحر عمان

الوقت- وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين،

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جديد الصنعات العسكرية الإيرانية المحلية الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية تسلمت 9 طائرات حربية و10 أخرى للنقل

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أخبار

المزيد من التفاصيل حول هجوم الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد

الإثنين 17 رجب 1442
 
 
 
 
 
المزيد من التفاصيل حول هجوم الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد

المزيد من التفاصيل حول هجوم الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد

الوقت-كشف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي، خلال حديث ضمن برنامج ستون دقي

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معلومات جديدة يكشفها ماكينزي عن الصواريخ الايرانية التي استهدفت عين الأسد

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الوقت-كشف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي، خلال حديث ضمن برنامج ستون دقيقة على قناة "سي بي أس" الأميركية امس الأحد، تفاصيل جديدة حول تعرّض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها الولايات المتحدة في العراق لقصف إيراني، في كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وبحسب ماكينزي، فإن إيران "أطلقت 16 صاروخاً دقيقاً إلى حد كبير" على قاعدة عين الأسد، واصفاً القصف بأنه "هجوم لم يره من قبل".

الحلقة التي عرضت ليل الأحد في الولايات المتحدة تضمنت أيضاً إفادات لعسكريين ناجين من الهجوم الذي أصاب نحو 100 جندي أميركي بارتجاجات في الدماغ، إضافةً إلى لقطات لم تعرض من قبل توثّق الهجوم عبر طائرة مسيرة.

وكانت إيران، قد أكّدت سابقاً أن القوات الإيرانية قادرة على ضرب جميع القواعد الأميركية في المنطقة وتدميرها خلال لحظة واحدة، خصوصاً بعد بدء المرحلة النهائية من مناورات "الرسول الأعظم".

وأشار المستشار الأعلى لقائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية، العميد محمد علي حق بين، إلى أن قصف قاعدة عين الأسد يعدُّ "نموذجاً من اقتدار إيران في المنطقة".

وحذّرت إيران من أن الثأر لاستشهاد الفريق قاسم سليماني سيكون "أكبر من مجرد ما جرى من قصف قاعدة عسكرية أميركية". فيما أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أن "عزم إيران جاد بتنفيذ انتقام صعب لقتلة سليماني".

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الشهيد الفريق قاسم سليماني سوريا الولايات المتحدة الأميركية عين الأسد

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