جديد الصنعات العسكرية الإيرانية المحلية

الوقت-قالت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية تسلمت 9 طائرات حربية و10 أخرى للنقل الثقيل إضافةً إلى 10 مروحيّات وعشرات المحركات المتطورة التي صنعت في منظمة الصناعات الجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، خلال مراسم التسليم قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن بلاده "تمكنت من هزيمة الأعداء من خلال تحسينها للتجهيزات الدفاعية والأمنية وصناعة أسلحة محلية في مختلف مجالات الحرب".

وكان الوزير الإيراني قد شدد في وقت سابق على أن بلاده "ستدافع عن أمنها بقوة ولن تسمح لأي عدو بالتعدي عليها، ومن دون شك سنرد بحزم على أي تهديد ضد إيران وأعداءنا يدركون ما يمكننا فعله جيداً".

بدوره أكّد المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري، إن القدرات الدفاعية لإيران "قائمة على أسس علمية ومعايير قياسية عالمية".

يذكر أنه في 10 شباط/فبراير، عرضت القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني، 3 صواريخ باليستية في ساحة الحرية بالعاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. والصواريخ الباليستية التي تم عرضها هي "ذوالفقار بصير" و"دزفول" و"قيام".