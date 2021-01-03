مسؤول يمني رفيع يحذر دول العدوان: القادم مزلزل ومدمر ومؤلم

لوقت-أعلنت الحكومة اليمنية على لسان مستشار رئاسة مجلس الوزراء اليمني العميد "حميد عبدالقادر عنتر"، في تصريحات صحفية نقلها موقع "الواقع السعودي" اليوم الجمعة، أن الرياض عاشت مساء السبت أجواء من الرعب والحذر سببتها مسيّرات سلاح الجو اليمني الذي قصف السعودية ب15 طائرة مسيّرة و صاروخ ذو الفقار الباليستي.

وبحسب الاعلام السعودي، فقد قال "العميد عنتر" أن امراء آل سعود الذين يظهرون في وسائل الإعلام ويستعرضون عنترياتهم على الشعب اليمني، اصابهم الذعر والخوف من دوي الانفجارات التي هزت وزلزلت عرش الحكم السعودي ليلة السبت، إذ يُعتبر الصاروخ الباليستي وسرب الطائرات المسيّرة التي استهدفت (السبت) العمق السعودي هي رسائل سلام، تخاطب امراء ال سعود أن اوقفوا عدوانكم على اليمن قبل ان يتم هدم المعبد وتحويل العاصمة السياسية الى ركام لأن القادم سيكون مزلزلاً ومدمراً ومؤلماً وموجعاً لكل عواصم دول العدوان.

وتابع المسؤول اليمني "العميد عنتر"، أن على العدو ان يدرك بعد ست سنوات من العدوان العالمي والحصار المطبق على اليمن أن الحُجة وصلت والمظلومية وصلت، والان انتقلت المعركة من الدفاع الى الهجوم واسقاط المدن السعودية تمهيدا للزحف نحو الرياض للقبض على محمد بن سلمان وابوه الخرف المبتلى بالزهايمر وتمريغ انوفهم بالتراب وتكبيلهم بالسلاسل، وتحطيم الاصنام ورفع علم الصرخة في مكة المكرمة تمهيدا لإقامة دولة العدل الالهي ما لم يرفع الحصار ويتوقف العدوان على الشعب اليمني.

وأوضح عنتر أن الاهداف المرصودة في بنك أهدافنا للسعودية والإمارات أكثر من 300 هدف تتضمن قصور الحكم والمطارات والموانئ الإستراتيجية ومحطات التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية، وعلى رأسها القواعد العسكرية والمطارات التي تقلع منها الطائرات لتقصف الشعب اليمني، بمعنى أن الحضارة الزجاجية سيتم نسفها وتسويتها بالأرض، ومن بدأ بالحرب لن يستطيع ايقافها فزمام المبادرة انتقل للجيش واللجان الشعبية.

وحذر العميد اليمني الشركات والمدنيين بالابتعاد عن الاهداف العسكرية والحيوية والاستراتيجية لأن مدن وعواصم دول العدوان أصبحت اهدافاً عسكرية للقوة الصاروخية اليمنية ومسرحاً لعملياتها العسكرية، فالجيش اليمني حريص على أرواح المدنيين بعكس تحالف العدوان الذي يتعمّد قصف وقتل المدنيين في اليمن.

وختم قائلاً أن اليمن سيكسر شوكة وهيمنة وغطرسة قوى الاستكبار العالمي وينكل بالعدو السعودي الاماراتي الصهيوني اشد تنكيل، فالحق ابلج والباطل لجلج، والصراع بين معسكرين معسكر الحق ومعسكر الباطل.

يذكر ان الجيش اليمني، نفذ يوم امس "عملية هجومية كبيرة" ومشتركة باتجاه العمق السعودي. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن العملية نفذت باستخدام صاروخ بالستي من نوع "ذو الفقار"، و15 طائرة مسيّرة، بينها 9 طائرات من نوع "صماد 3" استهدفت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض.