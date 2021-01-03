الشرطة الإسبانية تقتحم مقر نادي برشلونة والسبب في الخبر!

الوقت-قالت وسائل إعلامية اسبانية، اليوم الاثنين، أن الشرطة الإسبانية قامت بمداهمة نادي برشلونة وألقت القبض على رئيس نادي برشلونة المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو، و3 من كبار المسؤولين بالنادي.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الشرطة إن قوات الأمن في كتالونيا داهمت مكاتب نادي برشلونة واعتقلت عددا من الأشخاص، لكنه لم يكشف عن عدد المعتقلين أو أسمائهم.

بدورها قالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، أن الاعتقالات قد ترتبط بفضيحة بارساغيت، إذ كُشف قبل عام عن تعاقد بارتوميو مع شركات لتلميع صورته وشنّ حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد بعض الأشخاص والكيانات التي قيل إنها تعارض إدارة الرئيس السابق، وذلك مقابل ملايين الدولارات من ميزانية النادي المتعثر ماليا.

من جانبها قالت إذاعة "كادينا سير، في نبأ عاجل، أنه تم القبض على بارتوميو ومستشاره السابق خاومي ماسفرير، والرئيس التنفيذي للنادي أوسكار غراو، ورومان غوميز بونتي رئيس الخدمات القانونية بالنادي.

وأضافت إن الاعتقالات سبقها تفتيش الشرطة الإسبانية للمكاتب الإدارية بمقر النادي منذ الصباح الباكر، دون الإفصاح عن أي معلومات عن القضية التي تأتي قبل أيام من انتخابات مجلس إدارة جديد للنادي.

يذكر أن بارتوميو أعلن استقالته نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد سلسلة من المشكلات الإدارية والمالية على خلفية الفضيحة التي تكشفت، فضلًا عن الأزمة الفنية التي تبعت الهزيمة التاريخية 2-8 أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، ومطالبة ميسي بالرحيل عن النادي الكتالوني.