الاقتصاد السعودي يعاني...الأصول الاحتياطية السعودية تهبط بشكل مخيف

الوقت-قالت وسائل إعلامية سعودية، ظهر اليوم الاثنين، أن الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي قد هبطت بنحو 3.53 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، لتصل إلى 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار).

وكشفت التقارير السعودية، أن هذا التراجع يأتي مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، المصنفة كأكبر مصدّر في العالم للنفط الخام بمتوسط 6.9 ملايين برميل يوميا، بسبب هبوط أسعار الخام وضعف الطلب على الخام.

وفي هذا السياق، قالت مصادر سعودية، أن السعودية سجلت عجزا بـ 79.5 مليار دولار في 2020، بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليارات دولار مقابل إنفاق قيمته 285 مليار دولار.

يذكر أن الحكومة السعودية، أعلنت قبل شهر موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزا بـ 38 مليار دولار.