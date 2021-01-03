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  الإثنين 17 رجب 1442

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الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

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ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟ يمثل تحرك الإدارة الأمريكية الجديدة لإنشاء قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة، تحولًا في سياستها الخارجية تجاه سوريا مقارنةً برئاسة دونالد ترامب.

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الطاقة الذرية الايرانية: لن نزوّد الوكالة الذرية باي معلومات ما لم يتم الغاء الحظر

الطاقة الذرية الايرانية: لن نزوّد الوكالة الذرية باي معلومات ما لم يتم الغاء الحظر

الوقت- اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بانه سوف لن يتم تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية باي معلومات ما لم يتم الغاء الحظر المفروض على ايران.

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وسائط الدفاع الجوي في سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية الوقت- تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق مساء اليوم وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

الخارجية اليمنية تخاطب الرياض: سنستهدف منشآتكم الحيوية والعسكرية والاقتصادية بكل قوة الوقت- توعد وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية هشام شرف عبد الله، باستهداف منشآت اقتصادية حيوية في السعودية، ردا على "احتجاز" السفن المحملة بالمشتقات النفطية المتجهة إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة.

العراق.. الحشد الشعبي: القصف الأميركي استهدف مقاتلينا الوقت- أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أن القصف الذي نفذته طائرات أميركية، استهدف مقاتلين من قوات الحشد ضمن الشريط الحدودي مع سوريا، نافية صحة الرواية الأميركية حول وجود القوة داخل الأراضي السورية.

الكيان الصهيوني يتهم ايران باستهداف السفينة الإسرائيلية قبالة بحر عمان الوقت- اتهم الكيان الصهيوني صراحة إيران اليوم الاثنين باستهداف سفينة إسرائيلية قبالة بحر عمان.

عبد اللهيان: بايدن سيبقى صديقاً لداعش كما ترامب الوقت-أعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة عبر "تويتر" له مساء أمس

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان! الوقت-أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال حفل منح وسام تقدير لوحدة 8200 الاستخبارية

العميد يحيى سريع: القوات اليمنية نفذت "عملية هجومية كبيرة" ومشتركة باتجاه العمق السعودي الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، أن سل

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اثر تقرير المخابرات عن ابن سلمان.. بايدن يصرح عن إعلان بشأن السعودية الاثنين الوقت- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن إعلاناً سيصدر يوم الإثنين يتعلق بالسعودية عقب تقرير المخابرات المركزية حول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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أخبار

وسائط الدفاع الجوي في سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية

الإثنين 17 رجب 1442
 
 
 
 
 
وسائط الدفاع الجوي في سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية
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الوقت- تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق مساء اليوم وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء السورية "سانا": في تمام الساعة 10.16 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان يتدخل العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لدعم التنظيمات الإرهابية.

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سوريا اسرائيل دوي انفجار

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