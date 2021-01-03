العراق.. الحشد الشعبي: القصف الأميركي استهدف مقاتلينا

الوقت- أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق، أن القصف الذي نفذته طائرات أميركية، استهدف مقاتلين من قوات الحشد ضمن الشريط الحدودي مع سوريا، نافية صحة الرواية الأميركية حول وجود القوة داخل الأراضي السورية.

ولفتت إلى أنه "لخطورة هذا الموضوع وانعكاسه على سيادة وأمن واستقرار بلدنا الحبيب العراق، انتظرت هيئة الحشد الشعبي مدة من الزمن حتى اكتمال الرواية الكاملة حول هذا الاعتداء والتحقق من أن مقاتلينا لم يكونوا متواجدين في عمق الأراضي السورية عكس ما قالته رواية القوات

الأميركية المعتدية، وأن أبطالنا كانوا ضمن الشريط الحدودي بين البلدين لحماية الأرض العراقية من الإرهاب".

ورأت ان "هذا الاعتداء ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة لابد من الوقوف دون حصولها"، داعية "الجهات المختصة والمعنية القيام بواجبها تجاه أبناء الحشد الذين ضحوا وما يزالوا في سبيل أمن العراق".

وحذرت هيئة الحشد الشعبي في العراق من تداعيات الاعتداء الاميركي على عناصرها على الحدود السورية.