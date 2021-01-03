الكيان الصهيوني يتهم ايران باستهداف السفينة الإسرائيلية قبالة بحر عمان

الوقت- اتهم الكيان الصهيوني صراحة إيران اليوم الاثنين باستهداف سفينة إسرائيلية قبالة بحر عمان.

وادعى رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران مسؤولة بكل وضوح عن الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في الخليج الفارسي يوم الجمعة الماضي.

وقال نتنياهو: "واضح أن الهجوم على السفينة هو عمل من صنع ايران، فهي العدو الأكبر لاسرائيل".

وهدد نتنياهو بضرب قواته لايران في كل المنطقة، مدعيا " لن يكون بيد الايرانيين سلاح نووي، باتفاق أو بدون اتفاق، هذا ما قلته لصديقي الرئيس بايدن "!.

وعندما سُئل عما إذا كان الكيان سيرد على حادث الجمعة، كرر نتنياهو تصريحاته السابقة بشأن عزمه منع إيران من تطوير قدراتها نووية.

يأتي هذا بينما أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أمس أن الاحتلال يدرس رداً على استهداف السفينة باعتباره "تجاوزا ايرانيا للخطوط الحمراء بضرب هدف مدني" على حد زعمهم.

وكان وزير الحرب الاسرائيلي قد اتهم ايران بالوقوف وراء العملية، فيما قال رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي ان استهداف السفينة جاء تذكيراً بأن التهديد الإيراني لا يقتصر على المشروع النووي فقط.