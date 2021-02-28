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  الإثنين 17 رجب 1442

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حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين الوقت- إن الموجودين بمدينة مأرب لفيف من حزب الإصلاح والإخوان المسلمين والقاعدة وداعش مُجمّعون من داخل الوطن وخارجه، شرّدوا السكان الأصليين واحتلوا أرضهم.

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ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟ يمثل تحرك الإدارة الأمريكية الجديدة لإنشاء قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة، تحولًا في سياستها الخارجية تجاه سوريا مقارنةً برئاسة دونالد ترامب.

أخبار

عبد اللهيان: بايدن سيبقى صديقاً لداعش كما ترامب

عبد اللهيان: بايدن سيبقى صديقاً لداعش كما ترامب

الوقت-أعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة عبر "تويتر" له مساء أمس

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان! الوقت-أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال حفل منح وسام تقدير لوحدة 8200 الاستخبارية

العميد يحيى سريع: القوات اليمنية نفذت "عملية هجومية كبيرة" ومشتركة باتجاه العمق السعودي الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، أن سل

"هآرتس": وفد امني اسرائيلي في دبي والسبب؟ الوقت-كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن "وفداً من مسؤولي الأمن الإسرائيل

دعوات أمريكية لتجميد أصول ابن سلمان ومنعه من السفر الوقت-دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في افتتاحيتها اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعاقبة ولي

مصدر سوري: نقل عشرات الإرهابيين من الشدادي إلى بادية دير الزور الوقت- قالت مصادر محلية لوكالة سانا، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت 10 عناص

قائد الثورة: الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي الوقت-شدد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في تغريدة لمكتب

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خبير امني عراقي: اميركا تسعى لفتح ثغرة في الحدود مع سوريا لتمرير قادة الارهاب للعراق الوقت- بين الخبير الامني العراقي علي الوائلي، ان تكرار الجرائم الاميركية وقصفها لمقار الحشد الشعبي عند الحدود مع سوريا يهدف الى محاولة افراغ الشريط الحدودي من تواجد القوات الامنية العراقية، من اجل فتح ثغرة لعبور قادة الارهاب الى العراق.

اثر تقرير المخابرات عن ابن سلمان.. بايدن يصرح عن إعلان بشأن السعودية الاثنين الوقت- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن إعلاناً سيصدر يوم الإثنين يتعلق بالسعودية عقب تقرير المخابرات المركزية حول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

صحيفة عبرية: لقاء سري جمع بين وزير الحرب الإسرائيلي والملك الأردني الوقت- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن لقاء سري جرى يوم الجمعة الماضي بين وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس والملك الأردني عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

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أخبار

عبد اللهيان: بايدن سيبقى صديقاً لداعش كما ترامب

الأحد 16 رجب 1442
 
 
 
 
 
عبد اللهيان: بايدن سيبقى صديقاً لداعش كما ترامب

عبد اللهيان: بايدن سيبقى صديقاً لداعش كما ترامب

الوقت-أعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة عبر "تويتر" له مساء أمس

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الوقت-أعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة عبر "تويتر" له مساء أمس السبت، إن "الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وفي حملته الانتخابية كان يتحدث عن محاربته للإرهاب، لكن توجيهاته الأخيرة في استهداف العناصر المحلية المحاربة لتنظيم داعش أثبتت أن البيت الأبيض سيبقى صديقاً لداعش من خلال ازدواجية السياسات في استخدام الإرهاب".

وبحسب التغريدة، قال عبد اللهيان أن "ما تغير في حكام البيت الأبيض هو قناعهم فقط".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تصريح له أمس الجمعة، إن "الهجمات الأميركية على مناطق في شرق سوريا، تأتي استمراراً للاعتداءات المتواصلة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية".

وشدد زادة أن "القواعد الأميركية غير الشرعية الموجودة في الأراضي السورية، تقوم بتدريب العناصر الإرهابية وتستخدمها أداة لتحقيق أغراضها".

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إيران حسين أمير عبداللهيان جو بايدن البيت الأبيض سوريا

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