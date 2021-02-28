عبد اللهيان: بايدن سيبقى صديقاً لداعش كما ترامب

الوقت-أعلن المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تغريدة عبر "تويتر" له مساء أمس السبت، إن "الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وفي حملته الانتخابية كان يتحدث عن محاربته للإرهاب، لكن توجيهاته الأخيرة في استهداف العناصر المحلية المحاربة لتنظيم داعش أثبتت أن البيت الأبيض سيبقى صديقاً لداعش من خلال ازدواجية السياسات في استخدام الإرهاب".

وبحسب التغريدة، قال عبد اللهيان أن "ما تغير في حكام البيت الأبيض هو قناعهم فقط".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في تصريح له أمس الجمعة، إن "الهجمات الأميركية على مناطق في شرق سوريا، تأتي استمراراً للاعتداءات المتواصلة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية".

وشدد زادة أن "القواعد الأميركية غير الشرعية الموجودة في الأراضي السورية، تقوم بتدريب العناصر الإرهابية وتستخدمها أداة لتحقيق أغراضها".