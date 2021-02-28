هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

الوقت-أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال حفل منح وسام تقدير لوحدة 8200 الاستخبارية اليوم الأحد، إن "إسرائيل تتعامل مع عدد كبير من التهديدات بشكل دائم، وجميع الساحات نشطة وكل الساحات تتطلب معلومات استخباراتية حديثة في الوقت الحقيقي؛ ضد الصواريخ، ضد التسلل، ضد نشاطات السايبر، ضد السفن والطائرات".

وتابع المسؤول الاسرائيلي: "في نهاية الأسبوع الماضي فقط تلقينا تذكيراً في إحدى هذه الساحات من أحد أكبر التهديدات في المنطقة: إيران. وتم تذكيرنا بأن إيران ليست تهديداً نووياً فحسب، بل إنها تنشر الإرهاب وتقوم بأعمال إرهابية وأعمال ضد أهداف مدنية".

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "يجب إعادة التأكيد أن الجيش الإسرائيلي عمل ويعمل مقابل هذه التهديدات التي تعرضه للخطر في الدائرة القريبة والبعيدة. وكالعادة، سيفعل ذلك من خلال الاستخبارات الدقيقة التي توفرها شعبة المخابرات له، وواحد من أكثر أذرعها الأساسية هي بالطبع الوحدة 8200".

يذكر أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، قد أعلنت الجمعة، إن سفينة تعرّضت لانفجار في خليج عُمان. وذكرت شركة "درياد جلوبال" للأمن البحري أن السفينة المعنية هي "إم. في هيليوس راي"، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة "هليوس راي" المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلّة في جزيرة "آيل أوف مان"، وكانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.