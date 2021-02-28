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  الأحد 16 رجب 1442

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ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟ يمثل تحرك الإدارة الأمريكية الجديدة لإنشاء قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة، تحولًا في سياستها الخارجية تجاه سوريا مقارنةً برئاسة دونالد ترامب.

أخبار

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

الوقت-أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال حفل منح وسام تقدير لوحدة 8200 الاستخبارية

العميد يحيى سريع: القوات اليمنية نفذت "عملية هجومية كبيرة" ومشتركة باتجاه العمق السعودي الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، أن سل

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دعوات أمريكية لتجميد أصول ابن سلمان ومنعه من السفر الوقت-دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في افتتاحيتها اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعاقبة ولي

مصدر سوري: نقل عشرات الإرهابيين من الشدادي إلى بادية دير الزور الوقت- قالت مصادر محلية لوكالة سانا، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت 10 عناص

قائد الثورة: الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي الوقت-شدد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في تغريدة لمكتب

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أخبار

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

الأحد 16 رجب 1442
 
 
 
 
 
هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

هكذا علق كوخافي على استهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان!

الوقت-أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال حفل منح وسام تقدير لوحدة 8200 الاستخبارية

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الوقت-أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال حفل منح وسام تقدير لوحدة 8200 الاستخبارية اليوم الأحد، إن "إسرائيل تتعامل مع عدد كبير من التهديدات بشكل دائم، وجميع الساحات نشطة وكل الساحات تتطلب معلومات استخباراتية حديثة في الوقت الحقيقي؛ ضد الصواريخ، ضد التسلل، ضد نشاطات السايبر، ضد السفن والطائرات".

وتابع المسؤول الاسرائيلي: "في نهاية الأسبوع الماضي فقط تلقينا تذكيراً في إحدى هذه الساحات من أحد أكبر التهديدات في المنطقة: إيران. وتم تذكيرنا بأن إيران ليست تهديداً نووياً فحسب، بل إنها تنشر الإرهاب وتقوم بأعمال إرهابية وأعمال ضد أهداف مدنية".

وأضاف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "يجب إعادة التأكيد أن الجيش الإسرائيلي عمل ويعمل مقابل هذه التهديدات التي تعرضه للخطر في الدائرة القريبة والبعيدة. وكالعادة، سيفعل ذلك من خلال الاستخبارات الدقيقة التي توفرها شعبة المخابرات له، وواحد من أكثر أذرعها الأساسية هي بالطبع الوحدة 8200".

يذكر أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، قد أعلنت الجمعة، إن سفينة تعرّضت لانفجار في خليج عُمان. وذكرت شركة "درياد جلوبال" للأمن البحري أن السفينة المعنية هي "إم. في هيليوس راي"، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة "هليوس راي" المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلّة في جزيرة "آيل أوف مان"، وكانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.

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أفيف كوخافي خليج عمان إيران الاحتلال الإسرائيلي

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