العميد يحيى سريع: القوات اليمنية نفذت "عملية هجومية كبيرة" ومشتركة باتجاه العمق السعودي

الوقت-قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، أن سلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية نفذت "عملية هجومية كبيرة" ومشتركة باتجاه العمق السعودي.

وبحسب سريع فإن العملية نفذت باستخدام صاروخ بالستي من نوع "ذو الفقار"، و15 طائرة مسيّرة، بينها 9 طائرات من نوع "صماد 3" استهدفت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض.

وكشف المسؤول اليمني أن 6 طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2k" استهدفت أيضاً مواقع عسكرية في مناطق أبها وخميس مشيط، وكانت "الإصابة دقيقة"، وفق العميد سريع.

ولفت سريع الى أن عمليات القوات اليمنية "مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

وفي هذا السياق، أفاد مواطنون سعوديون ومراسلو وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات عدة في الرياض. كما وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قيام رجال الإطفاء السعودي بإخماد السنة اللهب في احدى الأماكن المستهدفة.