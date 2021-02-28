"هآرتس": وفد امني اسرائيلي في دبي والسبب؟

الوقت-كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن "وفداً من مسؤولي الأمن الإسرائيليين تمّ إرسالهم إلى إمارة دبي لتفقد السفينة التي تعرّضت لانفجار في خليج عمان".

وبحسب تقري الصحيفة، فإن "المسؤولين الأمنيين يعتقدون أن إيران كانت وراء الهجوم على السفينة، وحذّروا منذ فترة طويلة من أن طهران قد تختار استهداف المصالح البحرية الإسرائيلية، مما يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد من خلال إعاقة استيراد البضائع".

ولفت كاتب التقارير إلى إن حوالي 90% من الواردات والصادرات من السلع من وإلى "إسرائيل" تتم عن طريق البحر، وأن زيادة التهديدات قد تؤدي إلى أن تقرر الشركات أن الأمر لا يستحق المخاطرة أو تحمل تكاليف التأمين.

يذكر أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، قد أعلنت الجمعة، إن سفينة تعرّضت لانفجار في خليج عُمان. وذكرت شركة "درياد جلوبال" للأمن البحري أن السفينة المعنية هي "إم. في هيليوس راي"، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة "هليوس راي" المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلّة في جزيرة "آيل أوف مان"، وكانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية.