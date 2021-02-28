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  الأحد 16 رجب 1442

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الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين الوقت- إن الموجودين بمدينة مأرب لفيف من حزب الإصلاح والإخوان المسلمين والقاعدة وداعش مُجمّعون من داخل الوطن وخارجه، شرّدوا السكان الأصليين واحتلوا أرضهم.

أسرار حقل "غزة مارين" الغازيّ.. إلى متى يستمر الكيان بنهب مقدرات الفلسطينيين؟ الوقت_ عجت المواقع الإخباريّة بالخبر الذي تحدث أنّ فلسطين تلقت إشارات وُصفت بالإيجابيّة من جانب كيان الاحتلال الصهيونيّ، بشأن إمكانية تطوير حقل “غزة مارين” للغاز،

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟ يمثل تحرك الإدارة الأمريكية الجديدة لإنشاء قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة، تحولًا في سياستها الخارجية تجاه سوريا مقارنةً برئاسة دونالد ترامب.

أخبار

دعوات أمريكية لتجميد أصول ابن سلمان ومنعه من السفر

دعوات أمريكية لتجميد أصول ابن سلمان ومنعه من السفر

الوقت-دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في افتتاحيتها اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعاقبة ولي

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قائد الثورة: الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي الوقت-شدد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في تغريدة لمكتب

برلماني عراقي: لا نستبعد وجود عناصر حكومية تتعامل مع أميركا لضرب الحشد الوقت- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، الاحد، أنه لا يستبعد وجود عناصر حكومية تتعامل مع الأميركان لضرب الحشد الشعبي، مشيرا إلى ان عدم شجب الحكومة للاعتداءات الأمريكية المتكررة أمر غير مقبول.

خبير امني عراقي: اميركا تسعى لفتح ثغرة في الحدود مع سوريا لتمرير قادة الارهاب للعراق الوقت- بين الخبير الامني العراقي علي الوائلي، ان تكرار الجرائم الاميركية وقصفها لمقار الحشد الشعبي عند الحدود مع سوريا يهدف الى محاولة افراغ الشريط الحدودي من تواجد القوات الامنية العراقية، من اجل فتح ثغرة لعبور قادة الارهاب الى العراق.

اثر تقرير المخابرات عن ابن سلمان.. بايدن يصرح عن إعلان بشأن السعودية الاثنين الوقت- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن إعلاناً سيصدر يوم الإثنين يتعلق بالسعودية عقب تقرير المخابرات المركزية حول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

صحيفة عبرية: لقاء سري جمع بين وزير الحرب الإسرائيلي والملك الأردني الوقت- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن لقاء سري جرى يوم الجمعة الماضي بين وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس والملك الأردني عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

لتعقب تعقب فلول ’داعش’.. عملية امنية واسعة في ديالى الوقت- انطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم الاحد، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش الوهابية شمال شرق ديالى.

القوات المسلحة اليمنية: سنكشف عن عملية كبرى في العمق السعودي خلال الساعات القادمة الوقت- أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، صباح اليوم الأحد، أنه سيتم الكشف خلال الساعات المقبلة عن عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي.

بعد الاعتداء الأمريكي.. سوريا تحذر والمقاومة العراقية تتوعد الوقت- تواصلت التحركات وردود الأفعال المحلية والدولية على الاعتداء الذي نفذته الولايات المتحدة على مواقع حدودية بمحافظة دير الزور.

هكذا علّقت كل من فنزويلا وكوبا على العدوان الأميركي على سوريا الوقت- دان وزير الخارجية الفنزويلية خورخي أريازا، في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، العدوان الأميركي

الخارجية العراقية: الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل استلام إيران أموالها داخل العراق الوقت-شدد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد

صحيفة "نيويورك تايمز" لبن سلمان: انت قاتل الوقت-وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم السبت، ولي العهد السعودي محمد ب

هذا ما قالته خطيبة خاشقجي بعد اتهام بن سلمان باغتياله الوقت-أعلنت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي خديجة جنكيز، في اتصال هاتفي مع شبكة "سي إن إن"

معلومات جديدة يكشفها ماكينزي عن الصواريخ الايرانية التي استهدفت عين الأسد الوقت-قال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي، في حديث له ضمن حلقة من برنامج "60 د

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سيناتور امريكي ينتقد ادارة بايدن على توجيه ضربة عسكرية في سوريا الوقت- انتقد السيناتور الديمقراطي تيم كين، ادارة بايدن على توجيه ضربة عسكرية في سوريا من دون التوجه الى الكونغرس.

المخابرات الأمريكية: ابن سلمان وافق على قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي أو أمر بذلك الوقت- واخيراً افرجت الولايات المتحدة عن تقرير اعدته مخابراتها، يؤكد ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي او أمر بذلك.

الخارجية الإيرانية: سنقف دوماً إلى جانب الشعب السوري الوقت- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة خلال لقائه المسؤولين السوريين إن إيران ستقف الى جانب سوريا حكومة وشعبا كما كانت في السابق وتدعمها في إعادة الإعمار الاقتصادي والتعاون المشترك في المجال الثقافي.

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أخبار

دعوات أمريكية لتجميد أصول ابن سلمان ومنعه من السفر

الأحد 16 رجب 1442
 
 
 
 
 
دعوات أمريكية لتجميد أصول ابن سلمان ومنعه من السفر

دعوات أمريكية لتجميد أصول ابن سلمان ومنعه من السفر

الوقت-دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في افتتاحيتها اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعاقبة ولي

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هذا ما قالته خطيبة خاشقجي بعد اتهام بن سلمان باغتياله

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الوقت-دعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في افتتاحيتها اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بما يشمل منعه من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أصوله وتقديم مستشاره سعود القحطاني للعدالة باعتباره مهندس عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي وغيرها من جرائم حقوق الإنسان.

وبحسب المقال: "فإنّ تقرير مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أكّد ما كان معروفًا على نطاق واسع منذ خريف 2018 أن محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة وافق على جريمة قتل خاشقجي".

وأضاف المقال فان"سيطرة ولي العهد المطلقة على عملية صنع القرار بالمملكة، وتورط أحد كبار مستشاريه و7 أعضاء من عناصر الحماية الشخصية الخاصة به في العملية، ودعمه لإستخدام إجراءات عنيفة لإخراس المعارضين في الخارج".

واكد كاتب المقال على ضرورة "ألّا تمر هذه الجريمة النكراء المرتكَبة بحق مقيم دائم في الولايات المتحدة وكاتب مساهم في صحيفة "واشنطن بوست" من دون عقاب".

وخاتمته شدد على أنّه "بموجب القانون الأمريكي يجب منع إبن سلمان من السفر إلى الولايات المتّحدة وتجميد أصوله".

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