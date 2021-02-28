مصدر سوري: نقل عشرات الإرهابيين من الشدادي إلى بادية دير الزور

الوقت- قالت مصادر محلية لوكالة سانا، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت 10 عناصر من إرهابيي تنظيم "داعش" عبر حوامات من قاعدتها في الشدادي بريف الحسكة الجنوبي باتجاه بادية دير الزور، في خطوة تكشف مجدداً سعي الاحتلال إلى الاستثمار بتنظيم "داعش" الإرهابي واستخدامه لخدمة مشاريعه.

وبحسب المصدر السوري، فإن 10 من عناصر "داعش" جرى نقلهم عبر حوامتين تابعتين لقوات الاحتلال الأمريكي من قاعدة الشدادي اللاشرعية بريف الحسكة الجنوبي واتجهتا إلى بادية دير الزور.

وأشار المصدر الرفيع، إلى أن الإرهابيين العشرة كانت نقلتهم قوات الاحتلال بوقت سابق من سجن الثانوية الصناعية في السادس والعشرين من الشهر الجاري إلى قاعدتها في الشدادي.

يذكر أن إدارة بايدن الجديدة نفذتمنذ أيام عدوانها الأول في سوريا، حيث أكد "البنتاغون" في بيان له، أنّ الغارة التي استهدفت شرق سوريا تمّت المصادقة عليها من قبل إدارة الرئيس جو بايدن. وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت "إسرائيل" مسبقاً بنيتها تنفيذ الهجوم تلك الليلة.