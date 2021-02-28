قائد الثورة: الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي

الوقت-شدد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في تغريدة لمكتب قائد الثورة باللغة العربية عبر "تويتر" اليوم الأحد، على أن "الدول الغربية تكذب فيما يتعلق بالملف النووي للجمهورية الاسلامية"، موضحا إن الغربيين يريدون سلب مقومات القوة من إيران.

وبحسب التغريدة، قال سماحة القائد "الغربيون يقولون إنهم يعارضون الأسلحة النووية. إنهم يكذبون، هذه ليست قضيتهم".

وتابع: "إنهم يعارضون حتى حيازتنا الأسلحة التقليدية، والإمكانات الدفاعية. يريدون أخذ مقومات القوة من إيران، وإلا فإن مبدأ حاجة البلاد إلى التخصيب هو أمر مسلم به".

يذكر أن ايران أعلنت على لسان مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامانه، الثلاثاء، إن دعوة إيران كأحد الأطراف الملتزمة بالاتفاق النووي إلى العودة الكاملة لتعهداتها قبل مبادرة الطرف الذي انتهك الاتفاق، "أمرٌ مثير للسخرية ويكشف عن الغطرسة".

وكانت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن أعلنت قبل اسبوع قبولها دعوة وجّهها الاتحاد الأوروبي إلى كلّ من واشنطن وطهران لعقد اجتماع غير رسمي للأطراف التي أبرمت الاتفاق النووي الإيراني في 2015 وذلك بهدف إعادة إحياء هذا الاتفاق، لكن السلطات الإيرانية لم تردّ بعد على الدعوة الأوروبية.