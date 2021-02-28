برلماني عراقي: لا نستبعد وجود عناصر حكومية تتعامل مع أميركا لضرب الحشد

الوقت- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، الاحد، أنه لا يستبعد وجود عناصر حكومية تتعامل مع الأميركان لضرب الحشد الشعبي، مشيرا إلى ان عدم شجب الحكومة للاعتداءات الأمريكية المتكررة أمر غير مقبول.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز، إنه "لا نستبعد وجود عناصر داخل الحكومة تتعامل مع الأمريكان لتوجيه ضربات ضد الحشد الشعبي".

وأضاف الفايز، أن "عدم شجب الحكومة للاعتداءات الأمريكية المتكررة أمر غير مقبول ومدان".

وبشأن التواجد العسكري الأميركي في العراق، أكد الفايز أن "العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية أو ماسكة للأرض لا سيما وان القوات الأمنية أثبتت قدرتها على الأرض".