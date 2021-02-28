صحيفة عبرية: لقاء سري جمع بين وزير الحرب الإسرائيلي والملك الأردني

الوقت- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن لقاء سري جرى يوم الجمعة الماضي بين وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس والملك الأردني عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن لقاء سري جمع وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

وقالت الصحيفة إن زيارة سرية قام بها أشكنازي مؤخرًا إلى العاصمة الأردنية هي الثانية من نوعها، بعد أن قام بزيارة مماثلة في مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المنصرم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة جاءت بعد مرور أسبوعين على الزيارة الأولى، وهي ضمن المساعي الرامية إلى بعث الدفء في العلاقات بين كيان الاحتلال والمملكة الاردنية بعد جفاء دبلوماسي دام عدة سنوات.

وعلمت الصحيفة أنه على الرغم من الحساسية التي تتّسم بها العلاقات بين الأردن وكيان الاحتلال، فإن اجتماعي أشكنازي أطلقا حوارًا بين الجانبين.

وتقول الصحيفة إنه "على الرغم من جهود وزير الخارجية الاسرائيلي، فإن الصفدي يسلك مسارا حاسمًا تجاه كيان الاحتلال".

