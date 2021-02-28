بعد الاعتداء الأمريكي.. سوريا تحذر والمقاومة العراقية تتوعد

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 16 رجب 1442

إخترنا لكم

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن! الوقت- أعلن البنك الدولي على لسان مديره الإقليمي ساروج كومار جيها أنه قد يعلق تمويله البالغ ملايين الدولارات لحملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان إذا ثبت عدم التزام السياسيين بالنظام الخاص لتوزيع اللقاحات و الذي تم التفاهم عليه مع الحكومة اللبنانية. وجاءت تصريحات مسؤول البنك الدولي مع تزايد الإحباط وخيبة الأمل بين اللبنانيين من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما يتم ارتكاب مخالفات كبيرة في آلية توزيعها.

للتستر على جرائهما.. واشنطن تدعو المانحين لدعم اليمن الوقت- أن الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اليمن لن تُمسح من سجل التاريخ سوف تظل وصمة عار في سجلها وإذا ارادت حقاً الإدارة الامريكية دعم أبناء الشعب اليمني، فالاجدر بها إنهاء هذه الحرب ورفع الحصار الجوي والبري والبحري المفروض على الموانئ اليمنية منذ أكثر من خمس سنوات.

حكومة صنعاء..الأمم المتحدة قلقة بشأن حفنة من أعضاء القاعدة وداعش وتتجاهل مقتل آلاف اليمنيين الوقت- إن الموجودين بمدينة مأرب لفيف من حزب الإصلاح والإخوان المسلمين والقاعدة وداعش مُجمّعون من داخل الوطن وخارجه، شرّدوا السكان الأصليين واحتلوا أرضهم.

أسرار حقل "غزة مارين" الغازيّ.. إلى متى يستمر الكيان بنهب مقدرات الفلسطينيين؟ الوقت_ عجت المواقع الإخباريّة بالخبر الذي تحدث أنّ فلسطين تلقت إشارات وُصفت بالإيجابيّة من جانب كيان الاحتلال الصهيونيّ، بشأن إمكانية تطوير حقل “غزة مارين” للغاز،

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟ يمثل تحرك الإدارة الأمريكية الجديدة لإنشاء قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة، تحولًا في سياستها الخارجية تجاه سوريا مقارنةً برئاسة دونالد ترامب.

أخبار

برلماني عراقي: لا نستبعد وجود عناصر حكومية تتعامل مع أميركا لضرب الحشد

برلماني عراقي: لا نستبعد وجود عناصر حكومية تتعامل مع أميركا لضرب الحشد

الوقت- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، الاحد، أنه لا يستبعد وجود عناصر حكومية تتعامل مع الأميركان لضرب الحشد الشعبي، مشيرا إلى ان عدم شجب الحكومة للاعتداءات الأمريكية المتكررة أمر غير مقبول.

خبير امني عراقي: اميركا تسعى لفتح ثغرة في الحدود مع سوريا لتمرير قادة الارهاب للعراق الوقت- بين الخبير الامني العراقي علي الوائلي، ان تكرار الجرائم الاميركية وقصفها لمقار الحشد الشعبي عند الحدود مع سوريا يهدف الى محاولة افراغ الشريط الحدودي من تواجد القوات الامنية العراقية، من اجل فتح ثغرة لعبور قادة الارهاب الى العراق.

اثر تقرير المخابرات عن ابن سلمان.. بايدن يصرح عن إعلان بشأن السعودية الاثنين الوقت- أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن إعلاناً سيصدر يوم الإثنين يتعلق بالسعودية عقب تقرير المخابرات المركزية حول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

صحيفة عبرية: لقاء سري جمع بين وزير الحرب الإسرائيلي والملك الأردني الوقت- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن لقاء سري جرى يوم الجمعة الماضي بين وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس والملك الأردني عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

لتعقب تعقب فلول ’داعش’.. عملية امنية واسعة في ديالى الوقت- انطلقت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم الاحد، بعملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش الوهابية شمال شرق ديالى.

القوات المسلحة اليمنية: سنكشف عن عملية كبرى في العمق السعودي خلال الساعات القادمة الوقت- أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع"، صباح اليوم الأحد، أنه سيتم الكشف خلال الساعات المقبلة عن عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي.

بعد الاعتداء الأمريكي.. سوريا تحذر والمقاومة العراقية تتوعد الوقت- تواصلت التحركات وردود الأفعال المحلية والدولية على الاعتداء الذي نفذته الولايات المتحدة على مواقع حدودية بمحافظة دير الزور.

هكذا علّقت كل من فنزويلا وكوبا على العدوان الأميركي على سوريا الوقت- دان وزير الخارجية الفنزويلية خورخي أريازا، في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، العدوان الأميركي

الخارجية العراقية: الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل استلام إيران أموالها داخل العراق الوقت-شدد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد

صحيفة "نيويورك تايمز" لبن سلمان: انت قاتل الوقت-وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم السبت، ولي العهد السعودي محمد ب

هذا ما قالته خطيبة خاشقجي بعد اتهام بن سلمان باغتياله الوقت-أعلنت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي خديجة جنكيز، في اتصال هاتفي مع شبكة "سي إن إن"

معلومات جديدة يكشفها ماكينزي عن الصواريخ الايرانية التي استهدفت عين الأسد الوقت-قال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكينزي، في حديث له ضمن حلقة من برنامج "60 د

اول تعليق لوزير الخارجية الأمريكي بعد اتهام بن سلمان بمقتل خاشقجي الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، إن تقييم الاستخبارات الأميركية بشأن

بعد نفي العراق...البنتاغون يعدّل تصريحاته الوقت-أعلن، جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، في تغريدة له أمس الجمعة، إن الولايات ا

سيناتور امريكي ينتقد ادارة بايدن على توجيه ضربة عسكرية في سوريا الوقت- انتقد السيناتور الديمقراطي تيم كين، ادارة بايدن على توجيه ضربة عسكرية في سوريا من دون التوجه الى الكونغرس.

المخابرات الأمريكية: ابن سلمان وافق على قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي أو أمر بذلك الوقت- واخيراً افرجت الولايات المتحدة عن تقرير اعدته مخابراتها، يؤكد ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي او أمر بذلك.

الخارجية الإيرانية: سنقف دوماً إلى جانب الشعب السوري الوقت- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة خلال لقائه المسؤولين السوريين إن إيران ستقف الى جانب سوريا حكومة وشعبا كما كانت في السابق وتدعمها في إعادة الإعمار الاقتصادي والتعاون المشترك في المجال الثقافي.

اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعدة مدن في الضفة الغربية الوقت- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وزير الخارجية العراقي يصل إلى طهران الوقت- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران صباح اليوم السبت للقاء المسؤولين الايرانيين.

بريطانيا: قتل خاشقجي “جريمة مروّعة” الوقت- قالت بريطانيا، الجمعة، إنها تواصل إثارة قضية مقتل جمال خاشقجي في اتصالاتها مع حكومة المملكة السعودية وتعتبر موته جريمة مروعة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

خبير امني عراقي: اميركا تسعى لفتح ثغرة في الحدود مع سوريا لتمرير قادة الارهاب للعراق

برلماني عراقي: لا نستبعد وجود عناصر حكومية تتعامل مع أميركا لضرب الحشد

تقرير أمريكي "كشف المستور"... موجة غضب عالمية ضد "قاتل خاشقجي"

اثر تقرير المخابرات عن ابن سلمان.. بايدن يصرح عن إعلان بشأن السعودية الاثنين

القوات المسلحة اليمنية: سنكشف عن عملية كبرى في العمق السعودي خلال الساعات القادمة

لتعقب تعقب فلول ’داعش’.. عملية امنية واسعة في ديالى

أهداف الإمارات من محاولة التقرب من سعد الحريري

صحيفة عبرية: لقاء سري جمع بين وزير الحرب الإسرائيلي والملك الأردني

الفساد في لبنان يصل للقاح كورونا..ذوو النفوذ لهم الأولولية قبل كبار السن!

بعد الاعتداء الأمريكي.. سوريا تحذر والمقاومة العراقية تتوعد

الوجه القبيح لإدارة "بايدن" الجديدة ..أعذار أمريكية فارغة للاستمرار في بيع الاسلحة لدول تحالف العدوان

الأموال السعودية تطفو على وجه جريمة قتل خاشقجي.. من يدافع عن "القاتل"؟

التحالف السعودي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مأرب

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

تزايد الهجمات الارهابية الوحشية للصهاينة على المواطنين الفلسطينيين

مسؤول في الجيش الامريكي: قدرتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: سليماني والمهندس استشهدا بعد استهدافهما بقنبلة غير عادية!

هذا ما قاله حلف الناتو حول قدرات إيران النووية!

هكذا شيع اللبنانيون المناضل العربي أنيس النقاش

"إسرائيل" ترفض الإفصاح عن أي معلومة حول التسرب النفطي والسبب؟؟

مندوب ايران لدى الأمم المتحدة: دعوتنا إلى الالتزام بالاتفاق النووي أمرٌ مثير للسخرية ويكشف عن الغطرسة

تفاقم الوضع الصحي للأسيرين الحجوج وأبو علي

هذا ما قاله الرئيس السوري حول المناضل اللبناني أنيس النقاش!

زعيم عصائب أهل الحق: لدينا معلومات خطيرة حول استهداف المنطقة الخضراء!

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟

لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم!

ابن سلمان يشعر بالخطر.. ما سبب حل هيئة البيعة السعودية؟

من يُحرك المياه الراكدة في سوريا؟

مسؤول أمريكي رفيع: أمريكا فشلت سوريا والأسد أقوى من ذي قبل!

ما هي خلفيات لقاء أجهزة مخابرات غربية مع "داعش" في سوريا؟

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

تورط حكومي بريطاني وتحركات برلمانية لنصرة ثورة البحرين

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي

الانتقام لشهداء تفجيرات العراق مستمر.. الحشد الشعبي يدمر مقر قيادة "داعش" بصحراء الأنبار

قرار قضائي جريء: حاكم مصرف لبنان الى المحاكمة!

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

بعد الاعتداء الأمريكي.. سوريا تحذر والمقاومة العراقية تتوعد

الأحد 16 رجب 1442
 
 
 
 
 
بعد الاعتداء الأمريكي.. سوريا تحذر والمقاومة العراقية تتوعد
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تواصلت التحركات وردود الأفعال المحلية والدولية على الاعتداء الذي نفذته الولايات المتحدة على مواقع حدودية بمحافظة دير الزور.

حيث أجمعت تلك الردود على التحذير من خطورة التداعيات العسكرية المنتظرة نتيجة هذا التصعيد السافر، في وقت سجل فيه الموقف الأميركي تراجعاً بخصوص مصدر معلوماته الاستخباراتية التي سبقت العدوان، لينفي المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، تصريحات وزير الدفاع الأميركي المتعلّقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق، ويعلن أنها لم تستخدم المعلومات التي قدّمها العراق، في عدوانها.
سورية وفي رسالة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اعتبرت أن هذا العدوان هو حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات القوات الأميركية المتكررة، تحت ذرائع واهية أو مبررات مخجلة يتبجح بها مسؤولو الإدارة الأميركية من منابرهم في واشنطن، مذكرة في رسالتها التي نشرتها «سانا»، بأن هذا العدوان يتناقض مع الدور المفترض بالولايات المتحدة الأميركية بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن المعني بصون السلم والأمن الدوليين.

وحذّرت الخارجية السورية من أن هذا العدوان سيؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة، كما أنه يشكل مؤشراً سلبياً على سياسات الإدارة الأميركية الجديدة التي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحفاظ على وحدة أرض وسيادة واستقلال الجمهورية العربية السورية.

صدى العدوان الذي استمر بالتردد في العراق وإيران أيضاً، دفع بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ليحط في طهران للقاء كبار مسؤوليها، حيث شدّد الوزير العراقي من هناك على أن بلاده لن تسمح باستغلال الهجمات التي تقع في العراق لتعطيل العلاقات مع إيران».
بدوره عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استنكاره للهجوم الأميركي الذي استهدف مناطق حدودية بين سورية والعراق، واصفاً إياه بأنه انتهاك خطير لسيادة البلاد وغير قانوني، بينما وضع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الإجراءات الأميركية الأخيرة والهجوم الوحشي على قوات المقاومة بإطار «تعزيز وتوسيع أنشطة داعش الوهابية»، مؤكداً خلال استقباله الوزير العراقي أن «إيران والدول المعادية للإرهاب لا تسمح بإحياء الإرهاب التكفيري في المنطقة مرة أخرى».
الهيئة التنسيقيّة لفصائل المقاومة العراقيّة وفي بيان لها أمس، أكدت أن الجريمة الأميركية باستهداف نقاط الحشد الشعبي، المرابض على حدود العراق، للتصدي لتنظيم داعش الوهابي لن تكون آخر جرائم الاحتلال، ولكنها حتماً ستكون الأكثر تكلفة، وستطيح بكل التفاهمات التي تمّ القبول بها مع بعض الأطراف السياسية، وتشطب بنحو نهائي وقاطع على كل قواعد الاشتباك التي فرضتها التفاهمات السياسية بعد أن أثبتت عقمها وعدم جدواها.

وأكد بيان فصائل المقاومة العراقية، أن «مثل هذه الجرائم النكراء لن تمر من دون رد يتناسب معها، ويكون رادعاً لتكرار أمثالها، وعندها لن يكون كل متواطئ وعميل بمنأى عن الحساب، كما سيكون كل ما تصورته قوات الاحتلال بعيداً عن الاستهداف في مرمى نيران المقاومين».
قناة «الميادين» أشارت أمس إلى وصول لجنة عراقية رسمية إلى موقع الغارة الأميركية عند الحدود العراقية السورية للاطلاع على التفاصيل، في وقت حذّرت فيه الولايات المتحدة قواتها في العراق من «زيادة مستوى الخطر» بعد هذه الغارات.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الولايات المتحدة قوات المقاومة فصائل المقاومة العراقية مواقع حدودية ردود الأفعال المحلية والدولية سياسات الإدارة الأميركية الجديدة

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر