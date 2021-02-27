هكذا علّقت كل من فنزويلا وكوبا على العدوان الأميركي على سوريا

الوقت- دان وزير الخارجية الفنزويلية خورخي أريازا، في تغريدة على "تويتر" اليوم السبت، العدوان الأميركي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وبحسب التغريدة، قال أريازا "تدين فنزويلا بشدة الهجوم العسكري الأميركي على الأراضي السورية، وتعرب عن تضامنها الراسخ مع شعب وحكومة ذلك البلد الشقيق".

وتابع وزير الخارجية الفنزويلية "من المؤسف أن تعود واشنطن إلى حرب لا نهاية لها، وتبتعد عن الدبلوماسية والقانون الدولي".

من جانبه، قال وزير الخارجية الكوبية برونو رودريغيز بارييا اليوم في تغريدة مماثلة: "تدين كوبا العدوان الأميركي على الجمهورية العربية السورية في محافظة دير الزور، قرب الحدود السورية العراقية".

وتابع أن "هذا العدوان يشكل انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أراضي هذا البلد الشقيق، والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

موقف فنزويلا وكوبا يأتي بعد أن شنّت الولايات المتحدة فجر أمس الجمعة، غارةً جويّة استهدفت موقعاً في سوريا بمحاذاة الحدود العراقيّة السوريّة.

وكان "البنتاغون" أكد في بيان له، أنّ الغارة التي استهدفت شرق سوريا تمّت المصادقة عليها من قبل إدارة الرئيس جو بايدن.

وذكر موقع "والاه" الإسرائيلي، أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت "إسرائيل" مسبقاً بنيتها تنفيذ الهجوم تلك الليلة.