الخارجية العراقية: الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل استلام إيران أموالها داخل العراق

الوقت-شدد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم الجمعة، على أن العراق "لن يسمح باستغلال الهجمات التي تقع في العراق لتعطيل العلاقات مع إيران"، مشدداً على أن "الحكومة العراقية مستعدة لتسهيل استلام إيران أموالها داخل العراق".

وفي هذا السياق، دان ظريف "الإجراء الأميركي الخطير في الهجوم على القوات العراقية في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق". وأضاف أن "بعض الهجمات والأحداث الأخيرة داخل الأراضي العراقية تثير الشك، وتأتي لاستهداف العلاقات بين طهران وبغداد وزعزعة أمن واستقرار العراق".

وبحسب وسائل اعلام إيرانية، فقد بحث الجانبان الوضع الإقليمي وما يحمل من تفاعلات جديدة في ظلِّ إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة، فيما أكّدَ الوزيران إستمرار التشاور في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وصولاً لما يحقق مصالح الشعبين الجارين.

كما وأجرى الوزير الخارجية العراقي حواراتٍ معمّقة مع المسؤولين الإيرانيين شملت عدّة ملفات تختص بالعلاقات الثنائيّة والأمن، فضلاً عن التطرّق لتطورات الوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على أمن وأستقرار العراق والمنطقة.

يذكر أن زيارة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، هي ثاني زيارة له الى طهران خلال شهر.