هذا ما قالته خطيبة خاشقجي بعد اتهام بن سلمان باغتياله

الوقت-أعلنت خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي خديجة جنكيز، في اتصال هاتفي مع شبكة "سي إن إن" الأميركية اليوم السبت، إنها "محطّمة" بعد التقرير الذي نشرته الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي.

وطالبت "قادة العالم إلى اتخاذ إجراءات تحقق العدالة في قضية جمال خاشقجي".

وأضافت خديجة جنكيز: "أريد أن أظهر مشاعري حقاً، أنا الآن محطمة أكثر من أي وقت مضى، الآن أؤمن أنه لن يعود أبداً، لقد رأيت للتور صوراً لجمال التقطها واحدة تلو الأخرى، لا أعرف ما الذي أريد أن أقول.. أريد أن يتخذ قادة العالم إجراءات للتحقيق للعدالة من أجل جمال".

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد رفعت أمس الجمعة، السرية عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أصدرته عام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية. و أكد التقرير أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي".