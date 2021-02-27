اول تعليق لوزير الخارجية الأمريكي بعد اتهام بن سلمان بمقتل خاشقجي

الوقت-أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، إن تقييم الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي يتحدث عن نفسه.

ولفت المسؤول الأمريكي، بعد الكشف عن تقرير "السي أي أي" حول مقتل خاشقجي، إلى أنّ الخطوات التي اتخذتها واشنطن، مهمة لإعادة ضبط العلاقات مع السعودية من غير أن تقطعها.

وشدد بلينكن على أنّ: "واشنطن اتخذت عدداً من الخطوات القوية اليوم لمنع سلوك مماثل من السعودية في المستقبل"، مضيفاً: "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالدفاع عن السعودية".

وأضاف إنّ: "ما فعلناه لا يمزق العلاقات مع السعودية لكنه يعيد ضبطها". وتابع: "نشهد بالفعل بعض النتائج لإعادة ضبط العلاقات مع السعوديين".

واعتبر بلينكن أن الولايات المتحدة تراجع مبيعات الأسلحة إلى السعودية في ضوء العمليات في اليمن.

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد رفعت السرية عن تقرير "سي آي إي" أصدرته عام 2018 حول مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. وأكد التقرير على أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي".

في المقابل، أكدت السعودية رفضها ما وصفته بـ"التقييم السلبي والزائف وغير المقبول" في التقرير الأميركي المتعلق بـ"قيادة المملكة"، معتبرةً أنه "من المؤسف" صدور مثل هذا التقرير وما تضمنه من "استنتاجات خاطئة وغير مبررة".