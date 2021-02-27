بعد نفي العراق...البنتاغون يعدّل تصريحاته

الوقت-أعلن، جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، في تغريدة له أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تستخدم المعلومات التي قدّمها العراق، عند تحديد أهداف لضرباتها الجوية ضدّ "الفصائل الموالية لإيران" في شرق سوريا الخميس.

وبحسب التغريدة، كانت الحكومة العراقية تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة، لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة".

وكانت وزارة الدفاع العراقية نفت أمس الجمعة أن يكون العراق قدّم معلومات استخباراتية إلى التحالف الدولي قبل الضربات الجوية الأميركية على سوريا، وأعربت عن استغرابها من تصريحات وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن المتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق قبل استهداف مواقع داخل سوريا.

يذكر أن "البنتاغون"قد أكد في بيان له الجمعة، أنّ الغارة التي استهدفت شرق سوريا تمّت المصادقة عليها من قبل بايدن، والسيناتور الجمهوري راند بول أدانها، واصفاً إيّاها بـ"المغامرة العسكريّة الحمقاء".