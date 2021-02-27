بريطانيا: قتل خاشقجي “جريمة مروّعة”

الوقت- قالت بريطانيا، الجمعة، إنها تواصل إثارة قضية مقتل جمال خاشقجي في اتصالاتها مع حكومة المملكة السعودية وتعتبر موته جريمة مروعة.

وردا على تقرير للمخابرات الأمريكية قال إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية للقبض على الصحافي المعارض خاشقجي أو قتله، قالت الخارجية البريطانية "المملكة المتحدة كانت واضحة دوما بأن مقتل جمال خاشقجي جريمة مروعة".

وأضافت "دعونا لإجراء تحقيق مستفيض وموثوق وشفاف لمحاسبة أولئك المسؤولين عن ذلك وفرض عقوبات على 20 سعوديا ضالعين في القتل".

وأشارت إلى أن "وزير الخارجية أثار القضية أثناء زيارته للرياض العام الماضي ونواصل إثارة الأمر في اتصالاتنا مع الحكومة السعودية".