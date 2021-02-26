انفجار سفينة نفطية إسرائيلية في الخليج الفارسي

الوقت-أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، في بيان لها اليوم الجمعة، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان أمس الخميس.

وبحسب بيان المؤسسة العالمية فإن "التحقيقات جارية، والسفينة في أمان والطاقم بخير". ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار. وذكرت أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

وفي هذا السياق، قالت شركة "درياد جلوبال" للأمن البحري إن السفينة المعنية هي "إم. في هيليوس راي"، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة "هليوس راي" المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة "آيل أوف مان".

وأضافت الشركة فإن "السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة النقل الإسرائيلية إن "الوزارة ليس لديها معلومات عن سفينة إسرائيلية أصيبت في انفجار في خليج عُمان"، فيما أظهرت بيانات "ريفينيتيف" لرصد حركة السفن أن السفينة تديرها شركة "ستامكو شيب مانجمنت" التي رفضت التعليق عن الأمر.

وحول هذا الموضوع، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن "السفينة التي تحمل علم جزر الباهاما لكنها مملوكة لإسرائيليين تعرضت إلى انفجار لم تتضح ملابساته، فيما توجد تقديرات تقول إن الانفجار نتج عن أنشطة إيرانية".