هذا ما بحثه وزير الخارجية السوري مع نظيره الايراني

الوقت-نقلت وسائل إعلامية سورية مساء اليوم الجمعة، ان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وناقشا فيه العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

وكشفت وكالة سانا السورية بأن الطرفان بحثا العلاقات الثنائية وسبل توسيعها في مختلف المجالات، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي، وتطورات الأوضاع في سوريا وإيران والمنطقة والعالم.

وأضافت الوكالة السورية أن الطرفين ناقشا نتائج اللقاءات الأخيرة بناء على محادثات أستانا في مدينة سوتشي الروسية والتشاور بين الوفود المختلفة لتذليل العقبات التي تضعها بعض الدول الغربية أمام عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا.

وتطرق الوزيران إلى تطورات عمل لجنة مناقشة الدستور ونتائج الجولة الأخيرة للجنة التي انعقدت في جنيف، حيث كانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة دعم عمل اللجنة بقيادة وملكية سوريا، ووفق قواعد الإجراءات المتفق عليها ودون أي تدخل خارجي أو أجندات وجداول زمنية مفروضة من الخارج.

وشددا على ضرورة التزام الغرب بقرارات مجلس الأمن بشأن سوريا والبيان الختامي لاجتماعات أستانا وضرورة احترام سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها.