الحوثي: ثابتون حتى الانتصار

الوقت-أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، في تظاهرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء، وعدد من المدن اليمنية لـ"رفع الحصار وتحرير مأرب"، إن "دول العدوان تتحمل المجازر والمجاعة التي يعاني منها اليمنيون المتمثلة بأسوأ أزمة عالمية"، مؤكداً أن "الشعب اليمني ثابت لم يتغير طوال أعوام العدوان الماضية رغم الحصار والعدوان، ويقف في مختلف الساحات ليؤكد وفاءه لوطنه وقضيته".

وكشف الحوثي إن "المبعوث الأميركي لا يحمل حتى الآن أي مبادرة للسلام في اليمن، وإذا أراد بايدن السلام فعليه سحب خبرائه الذين يديرون المعركة في مأرب". مشدد على أنه يجب أن يكون هناك "سلام حقيقي في اليمن أو حرب حتى الانتصار".

وتابع الحوثي أنه على "السعودية أن تدافع عن نفسها داخل حدودها وليس في مأرب، مشيراً إلى أن "الضباط الإماراتيين والسعوديين والأميركيين يوجهون المرتزقة ليلقوا حتفهم على الطريق الخطأ".

وطالب المسؤول اليمني الحوثي بريطانيا إلى "وقف تسليح الطائرات التي تستهدف أبناء الشعب اليمني في مأرب ومختلف الجبهات".

يذكر أن اليوم شهدت جميع المدن اليمنيّة تظاهرات حاشدة تطالب برفع الحصار وتحرير مأرب، حيث حملت شعار "حصار تحالف العدوان الأميركي يقتل الشعب اليمني"،