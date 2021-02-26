هكذا علّقت الصين على الغارة الأمريكية في سوريا

الوقت-طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، جميع الأطراف المعنية إلى "احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها".

وبحسب الاعلام الصيني، فقد طالب جميع الأطراف "بتجنب إضافة تعقيدات جديدة إلى الوضع في سوريا" وذلك ورداً على سؤال حول تقارير تفيد بأن الجيش الأميركي، شنّ ضربات جوية ضد بنية تحتية في سوريا،.

بدورها أكدت روسيا، أنها تراقب الوضع باهتمام. ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إن إخطار الجيش الروسي قبيل الضربة بلحظات "هو أمر غير مجد"، كاشفاً أنه "لدينا بيانات حول أن أميركا لا تخطط لمغادرة سوريا، وترغب في تخريب هذا البلد"، داعياً إلى "الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وكان البنتاغون قد أكد صباح اليوم أن مقاتلات أميركية شنت عدة غارات على "ميليشيات" تدعمها إيران في شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق، وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.