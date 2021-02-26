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  الجمعة 14 رجب 1442

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أخبار

الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في سوريا مقلقة

الجمعة 14 رجب 1442
 
 
 
 
 
الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في سوريا مقلقة

الخارجية الروسية: تصرفات واشنطن في سوريا مقلقة

الوقت-أعلن ديميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، إن "الكرملين

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الوقت-أعلن ديميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، إن "الكرملين ليس لديه معلومات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أبلغت روسيا بنيتها ضرب سوريا"، مضيفاً أن "الاتصالات تجري عبر الجيش. ليس لدي مثل هذه المعلومات".

وبحسب الاعلام الروسي، قال بيسكوف أن روسيا: "تراقب الوضع عن كثب وعلى اتصال دائم بالسلطات السورية"، مضيفاً أن "روسيا تتابع الموقف باهتمام بعد الضربة الاميركية على سوريا".

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "أميركا حذرت الجيش الروسي من الهجمات على سوريا قبل 4-5 دقائق منها، من وجهة نظر تفادي التضارب، لكن هذا غير مجد"، كاشفاً أنه "لدينا بيانات حول أن أميركا لا تخطط لمغادرة سوريا، وترغب في تخريب هذا البلد".

وتابع أن "هذا يتعلق بالجانب العسكري من الموضوع. ولكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال النظر إليه بمعزل عن حقيقة وجود الولايات المتحدة في سوريا بشكل غير قانوني، في انتهاك لجميع أعراف القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن بشأن التسوية في الجمهورية العربية السورية ".

وأضاف إن "على الخط السياسي والدبلوماسي، من المهم جداً بالنسبة لنا استئناف الاتصالات، ونأمل أن تقوم الإدارة الجديدة قريباً بتشكيل فرقها لهذا الغرض"

يذكر أن الولايات المتحدة قد شنت عدواناً جوياً فجر اليوم الجمعة، في سوريا بمحاذاة الحدود العراقيّة السوريّة.  

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