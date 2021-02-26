أمريكا: توقعات بصدور تقرير يتهم ابن سلمان بجريمة خاشقجي

الوقت-قالت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، انه يتوقع أن يصدر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية تقريراً استخباراتياً يشير إلى تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جريمة قتل المعارض جمال خاشقجي بوحشية وتقطيعه في تشرين الاول/أكتوبر 2018.

وكشفت وكالة رويترز الأمريكية أنه يعتقد أن التقرير سيفيد بأنه، بناء على معلومات استخبارية جمعتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) وغيرها من هيئات التجسس، أصدر ولي عهد السعودية أوامر باغتيال الصحافي المخضرم المقيم في الولايات المتحدة، في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وكان ولي العهد السعودي قد نفى أن يكون له دور في عملية القتل رغم ثبوت تورط بعض أقرب مستشاريه.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي كانت عازمة على تعزيز العلاقات مع الرياض، قد تجنبت نشر التقرير أو اتّهام ولي العهد السعودي علناً. رغم أن هناك وثائق دعوى قضائيّة اطلعت عليها شبكة "سي إن إن"، أظهرت أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال السعوديّة التي قتلت الصحفي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول، وزُعم أنها قطعت أوصاله، "كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام".