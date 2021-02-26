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  الجمعة 14 رجب 1442

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أخبار

وسائل إعلامية أمريكية: رفع مستوى التأهب وتحذيرات رسمية من تفجير "الكابيتول"

الجمعة 14 رجب 1442
 
 
 
 
 
وسائل إعلامية أمريكية: رفع مستوى التأهب وتحذيرات رسمية من تفجير "الكابيتول"

وسائل إعلامية أمريكية: رفع مستوى التأهب وتحذيرات رسمية من تفجير "الكابيتول"

الوقت-كشفت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، أن "هناك معلومات استخبارية تحذر من أن متطرفين يخط

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الوقت-كشفت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، أن "هناك معلومات استخبارية تحذر من أن متطرفين يخططون لتفجير مبنى الكابيتول خلال أول خطاب رسمي للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أمام الكونغرس".

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن القائمة بأعمال شرطة مبنى الكابيتول الأميركي يوغاناندا بيتمان، قولها إن "الجماعات المسلحة التي شاركت في اقتحام الكابيتول عبرت عن رغبتها بتفجير المبنى وبقتل أكبر عدد ممكن من أعضائه"، مضيفةً أن "هيئات إنفاذ القانون ما زالت قلقةً تحسباً لتهديدات محتملة".

وبحسب الشبكة فقد شددت بيتمان، على أنه من "الحكمة أن تظل شرطة الكابيتول على أهبة الاستعداد وتحافظ على وجودها المكثف في مبنى الكابيتول".

وأضافت بيتمان بأن "مثيري الشغب تمكنوا من التغلب على الشرطة يوم 6 كانون الثاني/يناير"، قائلةً إن "أعمال الشغب كان يمكن إيقافها باستخدام فوج واحد فقط من الجنود مع الحواجز".

وأشارت بيتمان إلى أن "ما لا يقل عن 10 آلاف شخص كانوا متواجدين خارج مبنى الكابيتول، ودخل المبنى 800 على الأقل".

يذكر أن "خطاب الاتحاد" هو أول خطاب رسمي لبايدن أمام الكونغرس، ومن المقرر أن يكون خلال الأسابيع المقبلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعده بعد.

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جو بايدن الكونغرس أميركا مبنى الكابيتول

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