تظاهرات شعبية حاشدة في اليمن تطالب بوقف العدوان والحصار الأميركي

الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنيّة، صباح اليوم الجمعة، بخروج تظاهرات في مدينة صعدة، وعدد من المدن اليمنية ضمن مسيرات "حصار تحالف العدوان الأميركي يقتل الشعب اليمني".

وبحسب الاعلام اليمني فان المشاركين في التظاهرات رفعوا شعارات تحث على المضي في تحرير مدينة مأرب.

كما شهدت محافظة الضالع اليمنية، خروج تظاهرة حاشدة في مدينة دمت ترفع شعار "رفض الحصار الأميركي وتحرير مأرب". كذلك خرجت حشود كبيرة في مسيرات أمام مكتبة البردوني بذمار. المشاركون في التظاهرات الشعبية نددوا باستمرار الحرب والحصار على بلدهم، وطالبوا بإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وطالب بيان باسم المشاركين في التظاهرات، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بالـ "الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير مأرب"، داعياً "الشعب اليمني إلى مساندة الجيش واللجان ورفد الجبهات بالمال والرجال".

يذكر أن اللجنة المنظمة للفعاليات كانت قد حددت الخميس، ساحات الاحتشاد في مسيرة "حصار تحالف العدوان الأميركي يقتل الشعب اليمني" في عدد من المحافظات. كما ووصفت صنعاء في وقت سابق، معركة مأرب بأنها جزء من معركة التحرر الوطني. وقال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن "الشعب اليمني عازم على مواصلة التصدي والمواجهة حتى تحرير كل شبر محتل".