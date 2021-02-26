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  الجمعة 14 رجب 1442

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أخبار

الإعلام الإسرائيلي يكشف سبب التغييرات في "ديمونة"

الجمعة 14 رجب 1442
 
 
 
 
 
الإعلام الإسرائيلي يكشف سبب التغييرات في "ديمونة"

الإعلام الإسرائيلي يكشف سبب التغييرات في "ديمونة"

الوقت-علّقت "القناة 12" الإسرائيلية على نشر وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الخميس، صوراً فضائية بجودة

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الوقت-علّقت "القناة 12" الإسرائيلية على نشر وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الخميس، صوراً فضائية بجودة عالية، تثبت أن المفاعل في "ديمونة" الواقع بصحراء النقب، يمرّ بمشروع أعمال بنى تحتيّة واسعة.

وفي هذا السياق، قال تقرير القناة إن هذا الموقع يعدُّ "الأكثر حراسةً وسريةً في إسرائيل، وبحسب تقارير أجنبية، يجري إنتاج قنابل نووية في هذا المفاعل".

وتابعت القناة أنه: "مؤخراً عرضت إيران وحزب الله قدرات هجومية طويلة المدى، صواريخ دقيقة، وصواريخ جوالة، قادرة على إصابة المواقع الإستراتيجية في إسرائيل وعلى رأسها المفاعل".

وإن كانت أسباب الأعمال الجديدة في البنى التحتية للمفاعل لا تزال غير معروفة، إلا أن بعض الخبراء "يقدرون بأن الحديث يدور عن عملية تحسين من ناحية الأمان، يهدف لمنع تسرب إشعاعي، وآخرون يقولون إن التحسين يهدف للحفاظ على القدرات النووية".

بدوره علّق المراسل العسكري للقناة "2" قائلاً أن "الأمر يبدو متعلقاً بمشروع تحصين ينزل المصانع الموجودة في المفاعل فوق الأرض إلى تحت الأرض، ويقلّص قدرة إلحاق الضرر في حال إصابة المفاعل بصواريخ".

وتابع: "تحسين قدرات الدفاع الجوي والتحصين المكثف الذي يبنى هنا، هو ما من شأنه تأمين الحماية للموقع الحساس هذا".

يذكر أن صور الأقمار الصناعيّة التي تمّ التقاطها للموقع، تشير إلى أن العمال حفروا حفرة جنوب غرب المفاعل مباشرة، يبلغ طولها حوالي 150 متراً وعرضها 60 متراً، كما تظهر خندقاً على بعد 330 متراً يمتد بالقرب من الحفر.

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كلمات مفتاحية :

بنيامين نتنياهو مفاعل ديمونة حزب الله إيران الاتفاق النووي

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