حكومة صنعاء: نرفض أيّ عقوبات على أيّ يمني بصرف النظر عن موقفه منا

الوقت-دان حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، في تغريدة له على "تويتر" أمس الخميس، فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على مسؤولين يمنيين.

وبحسب التغريدة، فقد قال العزي اننا نرفض" أيّ عقوبات على أيّ يمني بصرف النظر عن موقفه منا"، وقال إن "هذا مبدأ راسخ حتى ولو كان في حزب الإصلاح".

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى الخميس قراراً يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية، ويضيف اسم مدير البحث الجنائي في صنعاء إلى القائمة. وذكر دبلوماسيون أن القرار الذي تقدّمت به بريطانيا، أيده 14 عضواً في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.

يذكر انه مطلع الشهر الحالي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن واشنطن ستوقف كل دعمها للعمليات الهجومية في اليمن من أجل إنهاء الحرب. كذلك أعلنت إدارة بايدن إلغاء تصنيف "أنصار الله" كمنظمة إرهابية.