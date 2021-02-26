نتنياهو: أن لا ائتمن بايدن على أمن "إسرائيل"

الوقت-أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع "القناة 12" مساء أمس الخميس، إنه لا يعتمد على الرئيس الأميركي جو بايدن في موضوع الاتفاق مع إيران، مشيراً إلى أنه "أعتمد على نفسي، وأنا لا أضع أمن إسرائيل بيد أحد".

وتابع رئيس الوزراء الاسرائيلي أن "هناك مبدأ موجّه أكرره، وهو أن إسرائيل عليها أن تكون قادرة وحازمة في الدفاع عن نفسها بقوتها الذاتية".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي فحوى اتصاله الأخير ببايدن، قائلاً "تحدثنا ساعة كاملة.. ولم تكن عن الذكريات بل عن هذا الأمر، وقد قلت له: مع اتفاق أو دون اتفاق، واجبي كرئيس حكومة إسرائيل منع عودة الأعمال الفظيعة التي مورست على شعبنا".

وأضاف: "هناك نظام يرفع راية تدميرنا، وسأقوم بكل ما أقدر لمنعه من التسلح بسلاح نووي". ورداً على سؤال المذيع إن كان ذلك يشمل القيام بعمل عسكري، قال: "يتضمن كل أمر واجب من أجل منع إيران من التسلح بسلاح نووي".

وحول موضوع إعادة التفاوض مع اياران قال نتنياهو لبايدن بأنه "مع اتفاق أو دون اتفاق، الأمران اللذان سيجعلا إيران أبطأ في التقدم نحو السلاح النووي أو يمنعوها من ذلك، هما تهديد عسكري موثوق به وعقوبات قاسية".

وتابع نتنياهو أن "التهديد العسكري الموثوق نحن أبداً لم نتركه، لم نترك هذ السيف من يدنا، وبالنسبة للعقوبات هذا مرتبط بنسبة كبيرة جداً به"، أي بالرئيس الأميركي.

يذكر أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن أعلنت قبل ستّة أيام قبولها دعوة وجّهها الاتحاد الأوروبي إلى كلّ من واشنطن وطهران لعقد اجتماع غير رسمي للأطراف التي أبرمت الاتفاق النووي الإيراني في 2015 وذلك بهدف إعادة إحياء هذا الاتفاق، لكن السلطات الإيرانية ردت بالرفض لهذه الدعوة قائلة ان على واشنطن العودة الى الاتفاق الذي خرجت منه.