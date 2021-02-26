مسؤول امريكي عسكري: المقاتلة الحربية أف-35 فاشلة!

الوقت-نقل موقع مجلة "فوربس" الأميركية، صباح اليوم، عن رئيس هيئة أركان سلاح الجو الأميركي، تشارلز براون جونيور، اقراره بفشل برنامج المقاتلة الأحدث في الترسانة الحربية، أف-35، كطائرة شبح، والتي زادت حمولتها تدريجياً إلى 25 طناً، وأضحت عقبة بحد ذاتها بدلاً من التعويل عليها من مقاتلات الجيل الخامس.

وبحسب الموقع الأمريكي فان "من بين العيوب الشائعة، أن المقاتلة تتطلب برامج صيانة عالية ومتواصلة، وغير آمنة. بالإضافة لكلفتها العالية، 100 مليون دولار للمقاتلة، فشلت أيضاً في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأصبح لزاماً على سلاح الجو التفكير ببديل لها مع المحافظة على خاصية الشبح".

وأضاف تقرير الموقع، أنه وعلى مدى 20 عاماً من البحث والتطوير، أصبحت تلك المقاتلة البديلة خفيفة الوزن أثقل وزناً وأكثر تكلفة، حيث قامت القوات الجوية والمقاول الرئيسي للشركة، بتزويدها بمزيد من التقنيات الجديدة، بحسب الموقع.

وتابع كاتب التقرير أن الكلفة المالية تبلغ حوالي 100 مليون دولار لكل طائرة، بما في ذلك المحرك، وعليه أشار الموقع إلى أن المقاتلة الحربية الأميركية أف-35 باهظة الثمن، وهي ممتلئة بأجهزة استشعار عالية التقنية، وتحتاج إلى صيانة مكثّفة.

وفي هذا السياق، قال مسؤولون إن أميركا الآن بحاجة إلى مقاتلة جديدة لحل مشكلة أف -35.

يذكر أنه وقبل لحظات من تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، وقّعت الإمارات مع إدارة ترامب اتفاق شراء 50 طائرة "أف 35". كما أبلغت مصادر مطلعة وكالة "رويترز" بأن "الإمارات وقعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة أف-35 مقاتلة، وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة" الا أن إدارة بايدن الجديدة جمدت هذه الصفقة.