هذا ما قاله بايدن في أول اتصال هاتفي له مع الملك السعودي

الوقت-نشرت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، خبراً تناولت فيه قيام الرئيس جو بايدن بإجراء اتصال هاتفي مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بحث خلاله الشراكة طويلة الأمد بين البلدين.

وبحسب شبكة "السي أن أن": ناقش الطرفان الأمن الإقليمي، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، والتزام الولايات المتحدة "بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها في الوقت الذي تواجه فيه هجمات من الجماعات الموالية لإيران.

وفي هذا السياق، نشر البيت الأبيض بياناً قال فيه: أن بايدن أشار "بإيجابية" إلى الإفراج الأخير عن العديد من النشطاء السعوديين والأميركيين والناشطة الحقوقية لجين الهذلول، مؤكداً "الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وسيادة القانون".

وأضاف البيان أن بايدن قال للملك سلمان إنه "سيعمل على جعل العلاقات الثنائية قوية وشفافة قدر الإمكان"، وشدد الطرفان "على الطبيعة التاريخية للعلاقة"، واتفقا على العمل معاً في "القضايا ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قالت منتصف الشهر الجاري، إن بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بسحب "الشيك على بياض" الذي منحه الرئيس السابق دونالد ترامب "للديكتاتوريين"، في إشارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الا أنه وبعد أكثر من شهرين على انتخاب بايدن لم يحدث شيءز