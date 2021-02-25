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  الجمعة 14 رجب 1442

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أخبار

خسائر بالجملة للتحالف السعودي الأمريكي في منطقة الزُّور شرقي اليمن

الخميس 13 رجب 1442
 
 
 
 
 
خسائر بالجملة للتحالف السعودي الأمريكي في منطقة الزُّور شرقي اليمن

خسائر بالجملة للتحالف السعودي الأمريكي في منطقة الزُّور شرقي اليمن

الوقت-قالت مصادر يمنية، مساء اليوم الخميس، أن القوات التابعة لحكومة صنعاء "صدت زح

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الوقت-قالت مصادر يمنية، مساء اليوم الخميس، أن القوات التابعة لحكومة صنعاء "صدت زحفاً لقوات هادي والتحالف السعودي الاماراتي باتجاه منطقة الزُّور بصرواح مأرب شمالي شرق اليمن".

وبحسب المصدر، فان قوات الاحتلال قد تكبدت خسائر كبيرة حيث أدت المواجهات إلى "تدمير عدد من الآليات العسكرية لقوات هادي والتحالف خلال صد الزحف على الزور بصرواح مأرب"، لافتاً إلى "وجود قتلى وجرحى من قوات هادي والتحالف خلال عملية صد الزحف على منطقة الزّور".

وأضاف مصدر آخر أن "القوات المسلحة اليمنية طهرت منطقة الجَدافِر الواقعة في الصحراء ما بين مأرب والجوف شمالي شرق اليمن بعد مواجهات مع قوات هادي والتحالف".

وفي هذا السياق، قالت تقارير إخبارية بانخفاض حدة المواجهات بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي، واقتصارها خلال الساعات الماضية على تبادل القصف المدفعي في منطقة الطَّلّعَة الحمراء والمواقع التي سيطرت عليها قوات حكومة صنعاء مؤخراً بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

يذكر ان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، كان قد اعتبر في وقت سابف أن قوى العدوان على اليمن "فشلت سياسياً وعسكرياً، وسقطت إنسانياً"، مشدداً على أن العدوان "حصل بتحالف خارجي، ولم يكتف بالقصف والحصار بل احتل مناطق وجعلها منطلقاً للعمليات العسكرية كمحافظة مأرب". داعياً الشعب اليمني إلى "مواجهة الاحتلال المتواجد لمهام حربية وعسكرية، خاصة في مناطق التدريب والتأهيل والعمليات العسكرية مثل محافظة مأرب".

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كلمات مفتاحية :

اليمن السعودية التحالف السعودي ضد اليمن معركة مأرب

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