نيكولاس مادورو: لن نعقد أي حوار مع أوروبا قبل التراجع عن العقوبات

الوقت-قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تغريدة له اليوم على "تويتر"، أن بلاده "لن تعقد أي صفقات أو حوار مع الاتحاد الأوروبي قبل أن يتراجع عن سياسة العقوبات تجاه كراكاس".

وتابع الرئيس الفنزويلي أن حكومته "تريد علاقات أفضل مع أوروبا ولا ترغب بتعثر العلاقات مع بروكسل، لكنها لن تقبل بمهاجمتها وفرْض العقوبات ضدها"، محذراً الاتحاد الأوروبي "من مواصلة سياسته الحالية تجاه فنزويلا".

واضاف مادورو، إنه "لا تزال نخبة الاتحاد الأوروبي تؤمن، في القرن الـ21، بأن بلادنا لا تزال مستعمرة. هم مخطئون! تم تحرير فنزويلا منذ أكثر من 200 عام على يد المحرر سيمون بوليفار. نحن وطن كريم وحر ومستقل. نطالب بالاحترام".

يذكر ان تصريحات مادورو أتت بعد مطالبة الاتحاد الأوروبي حكومة فنزويلا "بالعودة" عن قرارها طرد السفيرة، وقالت متحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، "نطالب السلطات الفنزويلية بالعودة عن هذا القرار الذي سيزيد من عزلة فنزويلا".

هذا وتنص العقوبات الأوروبية على حظر دخول الأسماء التي تشملها القائمة أراضي الاتحاد الأوروبي، مع تجميد الأصول والممتلكات الموجودة باسم هؤلاء الأشخاص في الاتحاد الأوروبي.