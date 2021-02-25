أسوشيتد برس: هذا ما تقوم "إسرائيل" ببنائه سراً في مفاعل ديمونه

الوقت-كشفت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الخميس، عن صور جديدة بجودة عالية لمفاعل "ديمونة" النووي الواقع بصحراء النقب، تثبت أنه يمرّ بمشروع أعمال بنى تحتيّة واسعة، على ما يبدو هو الأكبر الذي ينفذ في المكان منذ عقد.

وبحسب التقرير فانه من بين الأمور الظاهرة في الصور، جرى توثيق حفريات بعمق عدة طوابق وبحجم ملعب كرة قدم.

ولفتت الوكالة البريطانية الى أنّ "أسباب البناء أو استخدام البنى التحتيّة التي بنيت غير واضحة"، مؤكدةً أنّ الحكومة الإسرائيليّة لم ترد على طلبها بالتعليق على الموضوع.

يذكر أن صور الأقمار الصناعيّة التي تمّ التقاطها يوم الاثنين من قبل شركة Planet Labs Inc، تشير إلى أنّ العمال حفروا حفرة جنوب غرب المفاعل مباشرة، يبلغ طولها حوالي 150 متراً وعرضها 60 متراً. كما يمكن رؤية بقايا الحفريات بجوار الموقع.

ويوجد أيضاً بحسب الصور، خندق على بعد 330 متراً يمتد بالقرب من الحفر. وعلى بعد حوالي كيلومترين غرب المفاعل، توجد صناديق مكدسة في فتحتين مستطيلتين، يبدو أن لها قواعد خرسانية. يمكن رؤية بقايا الحفريات في مكان قريب. وغالباً ما تستخدم منصات خرسانيّة مماثلة لدفن النفايات النوويّة.

صور أخرى من Planet Labs تشير إلى أن الحفر بالقرب من المفاعل بدأ في أوائل عام 2019، وتقدم ببطء منذ ذلك الحين.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تحدث مؤخراً عن أن "إسرائيل تواصل توسيع مفاعل ديمونة، المصنع الوحيد في المنطقة لصناعة القنابل النوويّة".

وتساءل ظريف: "هل تشعرون بقلق عميق؟ هل أنتم قلقون قليلاً؟ تريدون التعليق؟ هذا ما ظننته!"، في إشارة إلى صمت رؤساء الدول الكبرى تجاه توسعة "إسرائيل" مركزها النووي.