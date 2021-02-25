هذا ما قاله نتنياهو لولي العهد البحرين

الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ناقش وولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة موضوع الاتفاق النووي مع إيران.

وفي هذا السياق، أصدر مكتب ولي عهد البحرين بياناً قال فيه: "أكد الطرفان أنه يجب أن تشارك دول المنطقة في أي مفاوضات في الموضوع النووي الإيراني، وأن مفاوضات كهذه بجب أن تتضمن أيضاً مواضيع أوسع لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".

ونشرت وسائل إعلامية إسرائيلية بياناً صادراً عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ولي عهد البحرين تحدث اليوم بشأن احتمال مشاركة المملكة في إنشاء مصنع لقاحات في "إسرائيل".

وبحسب البيان فإن الطرفين بحثا "زيارة ربما يقوم بها نتنياهو للبحرين متى تسمح قيود فيروس كورونا بذلك". وأضاف أن ولي عهد البحرين "أبدى اهتمامه ببحث إمكانية انضمام البحرين للاستثمار في مصنع للقاحات من المقرر إقامته في "إسرائيل" مع دول أخرى".

يذكر أن نتنياهو، قال أمس إنه يجري محادثات مع مديري شركتي "فايزر" و"مودرنا" لإقامة منشآت لهما في "إسرائيل". وتستورد "إسرائيل" لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19 أنتجتها "فايزر/بيونتيك" و"مودرنا". وأقامت البحرين والإمارات العربية المتحدة علاقات رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي بوساطة أميركية.