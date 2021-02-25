موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 13 رجب 1442

إخترنا لكم

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟ يمثل تحرك الإدارة الأمريكية الجديدة لإنشاء قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة، تحولًا في سياستها الخارجية تجاه سوريا مقارنةً برئاسة دونالد ترامب.

تزايد الهجمات الارهابية الوحشية للصهاينة على المواطنين الفلسطينيين الوقت- وفقاً لميدل إيست مونيتور، فقد تزايدت الهجمات الإرهابية التي يشنها المستوطنون الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي كان اخرها استشهاد المواطن الفلسطيني "بلال شحادة" 52 عاما مع آخرين على يد سائق صهيوني في عملية دهس ارهابية واصابة مرافقي الشهيد

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق الوقت- لا تزال ترددات ما قبل الانتخابات الفلسطينية تصل إلى مسامعنا، بين رافض لهذه الانتخابات على مستوى الأحزاب والحركات والجبهات وبين متحفظ عليها وبين من قبل بها دون أي تحفظ، وكانت حركة الجهاد الاسلامي...

المشروع المشترك للجماعات المسلحة والصهاينة مع تزايد انعدام الأمن في درعا.. الأهداف والتطورات المشروع المشترك للجماعات المسلحة والصهاينة مع تزايد انعدام الأمن في درعا.. الأهداف والتطورات

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي الوقت- شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية لمجموعة من الناشطين والحقوقيين، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي.

أخبار

هذا ما قاله نتنياهو لولي العهد البحرين

هذا ما قاله نتنياهو لولي العهد البحرين

الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ناقش

سي ان أن: فرقة اغتيال خاشقجي استخدمت طائرات بن سلمان! الوقت-نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، وثائق دعوى قضائيّة تقول أن الطائرتي

القناة 7" الإسرائيلية: حلف بين دول الخليج والكيان الإسرائيلي والسبب في الخبر؟ الوقت-قالت وسائل إعلامية "إسرائيلية"، اليوم الخميس، أن السعودية والبحرين والإمارات "يجرون اتصالات

الجيش السوري والقوات الحليفة يبدؤون بعملية تطهير واسعة في البادية السورية الوقت-قالت مصادر سورية، ظهر اليوم الخميس، أن الجيش السوري والقوات الحليفة له، يعمل

آخر تطورات مأرب... قوات صنعاء تتقدم وقوات هادي والإصلاح تتكبد خسائر كبيرة الوقت-كشفت مصادر عسكرية وميدانية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان "كتيبة حماية سد مأرب"

ايران: هذه هي مميزات الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 22" الوقت-كشفت الجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء، عن الطائرة المسيرة "كمان 22"، وهي أول طائرة إيراني

انفجار ضخم يهز تكساس والسبب في الخبر الوقت-قالت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، أن شاحنة وقطار شحن

هكذا شيع اللبنانيون المناضل العربي أنيس النقاش الوقت-شيعت العاصمة بيروت اليوم الأربعاء، جثمان المناضل اللبناني العربي أنيس نقاش، وحضرت مراسم التشييع قيادا

روسيا: العقوبات الأوروبية في قضية نافالني تشبه "السيرك" الوقت-شددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على أن قرار توسيع العقوبات الأوروبية ضد شخصيات ر

انجاز أمني نوعي لقوات صنعاء...فما هو؟ الوقت-نشرت وسائل إعلامية يمنية، اليوم الاثنين، شريط فيديو يظهر اعترافات خليّة الجواسيس الذين جنّدوا لصالح

الرئيس الإيراني: استمرار الاتفاق النووي يتوقف على إلغاء أمريكا لـ "الإرهاب الاقتصادي" الوقت-أكد الشيخ حسن روحاني، الرئيس الإيراني، خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء، على تمسك بلاده بالاتفاق النووي،

مسؤول في الجيش الامريكي: قدرتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية الوقت- أفاد نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال جون هايتن، بأن أنظمة الدفاع الصاروخي لبلاده تركز حاليا على كوريا الشمالية.

قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة الوقت- جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم استهداف المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المحاصر والصيادين في بحر مدينة غزة.

الشرطة الايرانية تعتقل ارهابياً انتحارياً قبل دخوله طهران الوقت- اعلن قائد الشرطة الايرانية في طهران العميد حسين رحيمي، القاء القبض مؤخرا على ارهابي انتحاري قبل دخوله العاصمة.

"كتائب حزب الله": نحن بشكل مطلق ما قمنا باستهداف أربيل ولا قمنا باستهداف المنطقة الخضراء الوقت- نفت "كتائب حزب الله" في العراق، الثلاثاء، استهدافها مطار أربيل والمنطقة الخضراء الحكومية في آخر هجومين.

خلال 24 ساعة.. 211 خرقا لقوى العدوان في الحديدة اليمنية الوقت- سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة اليمنية 211 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الإمارات تستعين بضباط إسرائيليين لتكريس احتلال جزيرة ميون اليمنية الوقت- كشفت مصادر خليجية مطلعة عن استعانة الإمارات بضباط "إسرائيليين" لتكريس احتلال جزيرة يمنية جديدة.

انفجار ثلاث عبوات ناسفة وسط بغداد اليوم الوقت- افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانفجار ثلاث عبوات ناسفة فجرا استهدفت محال لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد.

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: سليماني والمهندس استشهدا بعد استهدافهما بقنبلة غير عادية! الوقت-قال اللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان الإيرانية، فث كلمة له اليوم الثلاثاء، أن الحرس الثوري حصل على و

تفاقم الوضع الصحي للأسيرين الحجوج وأبو علي الوقت-نشر نادي الأسير الفلسطيني، صباح اليوم الاثنين بياناً تطرق فيه الى وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

انفجار ضخم يهز تكساس والسبب في الخبر

آخر تطورات مأرب... قوات صنعاء تتقدم وقوات هادي والإصلاح تتكبد خسائر كبيرة

ايران: هذه هي مميزات الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 22"

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

الخيانة من القلب الفلسطيني... هل حقاً السلطة تدعم نتنياهو؟

استقلال السعودية الدفاعي في رؤية 2030... الأهداف والخطط

القناة 7" الإسرائيلية: حلف بين دول الخليج والكيان الإسرائيلي والسبب في الخبر؟

سي ان أن: فرقة اغتيال خاشقجي استخدمت طائرات بن سلمان!

هكذا شيع اللبنانيون المناضل العربي أنيس النقاش

الجيش السوري والقوات الحليفة يبدؤون بعملية تطهير واسعة في البادية السورية

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

قائد حركة أنصار الله: مبررات المطبعين واهية وأولوية واشنطن تمكين "إسرائيل"

أخر مستجدات معركة مأرب...خسائر فادحة لقوات العدوان

رسالة المناورة البحرية لإيران وروسيا في المحيط الهندي

السعودية تتفوق على جيرانها وتحتل المرتبة الأولى في القمع والاستبداد

الحبس هو مصير ابنة حاكم دبي.. فماذا عن باقي الناس ؟!

الأمم المتحدة: اليمن يحتاج 4 مليارات دولار لتجنب حدوث مجاعة

هذا ما قاله الرئيس السوري حول المناضل اللبناني أنيس النقاش!

مأرب...عشرات من القتلى والجرحى والأسرى من قوات هادي وحلفائها

الدفاع الأمريكي يؤكد لكييف تمسك واشنطن بدعمها في مواجهة روسيا

في ظل المخاطر التي تواجه فلسطين.. هل يؤتي مرسوم الرئيس الفلسطينيّ أُكُله؟

المالكي: السنة والكرد لا يرغبون ببقاء القوات الأمريكية في العراق

عندما تنهمر دموع التماسيح...تحالف العدوان: ندعم الجهود الأممية لحل الأزمة اليمنية

ما هي تفاصيل قضيّة تسلل الفتاة الصهيونيّة إلى سورية؟

طعنة غدر لمصر.. سببها مشروع عسقلان بين الإمارات والكيان الصهيوني

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟

ابن سلمان يشعر بالخطر.. ما سبب حل هيئة البيعة السعودية؟

بايدن يكيل بمكيالين... ماذا عن حق الفلسطينيين في المقاطعة؟

ما هي خلفيات لقاء أجهزة مخابرات غربية مع "داعش" في سوريا؟

من يُحرك المياه الراكدة في سوريا؟

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟

المبعوث الخاص لليمن في إيران والسبب في الخبر!

تحالف الفتح: السبب الرئيس لغياب الأمن وعدم الاستقرار هو المحتل الأمريكي

مضاوي الرشيد تدعو للثورة ضد طُغاة السعودية.. هل اقتربت نهاية آل سعود؟

تورط حكومي بريطاني وتحركات برلمانية لنصرة ثورة البحرين

بدءاً بالمؤسسة الدينية... ابن سلمان يحارب الجميع لأجل الكرسي

الانتقام لشهداء تفجيرات العراق مستمر.. الحشد الشعبي يدمر مقر قيادة "داعش" بصحراء الأنبار

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين

عاموس غلعاد: لا يمكن تفعيل خيار عسكري ضد إيران بالتعارض مع الولايات المتحدة

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

سي ان أن: فرقة اغتيال خاشقجي استخدمت طائرات بن سلمان!

الخميس 13 رجب 1442
 
 
 
 
 
سي ان أن: فرقة اغتيال خاشقجي استخدمت طائرات بن سلمان!

سي ان أن: فرقة اغتيال خاشقجي استخدمت طائرات بن سلمان!

الوقت-نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، وثائق دعوى قضائيّة تقول أن الطائرتي

مواضيع ذات صلة

"واشنطن بوست": بايدن سيرفع السرية عن تقرير قتل خاشقجي قريباً

الإدارة الأميركية الجديدة: قتل خاشقجي "جريمة مروعة" وسنقدم تقرير الاستخبارات حول القضية للكونغرس

وعود برفع السريّة عن تقرير للاستخبارات الأمريكية حول خاشقجي.. هل ستأخذ العدالة مجراها؟

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، وثائق دعوى قضائيّة تقول أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال السعوديّة التي قتلت الصحفي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول، وزُعم أنها قطعت أوصاله، "كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام".

وبحسب القناة الأمريكية، فان الوثائق التي تمّ إدراجها كجزء من دعوى مدنيّة كنديّة في وقت سابق من هذا العام، تحمل عنوان "سريّ للغاية"، كان قد وقعها وزير سعودي نقل أوامر ولي العهد السعوديّ.  وكتب الوزير السعوديّ - بحسب ترجمة الوثائق – أنّه "بناءً على تعليمات سموّ ولي العهد، يُوافق على الفور على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك".

وبحسب الوثائق، فان الدعوى توضح أيضاً كيف تمّ إصدار أمر نقل ملكيّة شركة "سكاي برايم للطيران - Sky Prime Aviation" إلى صندوق الثروة السيادي للبلاد، الذي بلغت قيمته 400 مليار دولار في أواخر 2017.

يذكر أنه من المقرر أن تنشر أجهزة الاستخبارات الأميركيّة اليوم الخميس، تقريراً طال انتظاره، يتضمن تفاصيل عامة جديدة حول أولئك الذين يقفون وراء مقتل خاشقجي. كما من المنتظر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن، اتصالاً بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قبل نشر التقرير، الذي يتحدث عن تورط نجله، ولي العهد، في قتل خاشقجي.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

دان هوفمان السعوديّة الشرق الأوسط اسطنبول محمد بن سلمان وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة صندوق الاستثمارات العامة السعودي جمال خاشقجي سعد الجبري سكاي برايم للطيران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر