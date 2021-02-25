سي ان أن: فرقة اغتيال خاشقجي استخدمت طائرات بن سلمان!

الوقت-نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، وثائق دعوى قضائيّة تقول أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال السعوديّة التي قتلت الصحفي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول، وزُعم أنها قطعت أوصاله، "كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام".

وبحسب القناة الأمريكية، فان الوثائق التي تمّ إدراجها كجزء من دعوى مدنيّة كنديّة في وقت سابق من هذا العام، تحمل عنوان "سريّ للغاية"، كان قد وقعها وزير سعودي نقل أوامر ولي العهد السعوديّ. وكتب الوزير السعوديّ - بحسب ترجمة الوثائق – أنّه "بناءً على تعليمات سموّ ولي العهد، يُوافق على الفور على استكمال الإجراءات اللازمة لذلك".

وبحسب الوثائق، فان الدعوى توضح أيضاً كيف تمّ إصدار أمر نقل ملكيّة شركة "سكاي برايم للطيران - Sky Prime Aviation" إلى صندوق الثروة السيادي للبلاد، الذي بلغت قيمته 400 مليار دولار في أواخر 2017.

يذكر أنه من المقرر أن تنشر أجهزة الاستخبارات الأميركيّة اليوم الخميس، تقريراً طال انتظاره، يتضمن تفاصيل عامة جديدة حول أولئك الذين يقفون وراء مقتل خاشقجي. كما من المنتظر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن، اتصالاً بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، قبل نشر التقرير، الذي يتحدث عن تورط نجله، ولي العهد، في قتل خاشقجي.