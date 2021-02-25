القناة 7" الإسرائيلية: حلف بين دول الخليج والكيان الإسرائيلي والسبب في الخبر؟

الوقت-قالت وسائل إعلامية "إسرائيلية"، اليوم الخميس، أن السعودية والبحرين والإمارات "يجرون اتصالات لإقامة حلف دفاعي استراتيجي"، وذلك "لتنسيق الجهود والأهداف الأمنية والعسكرية".

وبحسب موقع "القناة 7" الإسرائيلية، فان مصدر رسمي في الإمارات، ومصدر سعودي مقرب من العائلة المالكة، أكدا على أن الحلف "يهدف للحفاظ على المصالح الأمنية - السياسية، بشكل مماثل لحلف شمال الأطلسي".

وتابع تقرير الموقع الإسرائيلي أنه لم "يحصل بعد على جواب رسمي من مكتب رئيس الحكومة"، فيما رفض مصدر سياسي إسرائيلي تأكيد هذه المعلومات، موضحاً أن "إسرائيل تعمل دائماً على تعزيز العلاقات مع العالم العربي".

وفي هذا السياق، كانت قناة "كان" الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، أن "حكام السعودية فتحوا خطوط الاتصال مع تل أبيب لتشكيل تحالف ثنائي في وجه الرئيس الأميركي جو بايدن"، مضيفةً أن الرياض "قلقة جداً من إدارة بايدن ومن تغير الإدارة في واشنطن، وربما هم الأكثر قلقاً في العالم العربي".

يذكر أن البحرين والإمارات العربية المتحدة أقامتا علاقات رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، بوساطة أميركية. أما السعودية وإن كانت لم تطبّع علاقاتها رسمياً حتى الآن مع "إسرائيل"، إلا أن المصادر الإسرائيلية تتحدث عن زيارة نتنياهو للسعودية، وعقده محادثات سرية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.