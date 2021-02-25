الجيش السوري والقوات الحليفة يبدؤون بعملية تطهير واسعة في البادية السورية

الوقت-قالت مصادر سورية، ظهر اليوم الخميس، أن الجيش السوري والقوات الحليفة له، يعمل على تكثيف عمليات التمشيط في البادية السورية، لمنع أي نشاط لخلايا "داعش" في المنطقة.

وبحسب المصدر السوري، فانت هذه العمليات تأتي في ظل تواتر المعلومات عن سعي التنظيم الإرهابي باستخدام مناطق قريبة من قاعدة التحالف الأميركي غير الشرعية، لشن هجمات على مواقع الجيش.

وفي هذا السياق، كثفت الطائرات السورية والروسية غاراتها الجوية في عمق البادية السورية، بهدف تتبع خلايا "داعش" والقضاء عليها، ومنعها من تنفيذ أي عمليات، تهدد أمان طريق دمشق-ديرالزور، وذلك ضمن حملة شاملة لتمشيط البادية دخلت أسبوعها الثاني.

وأكد المصدر السوري أن "معلومات دقيقة وصلت عن تحركات مشبوهة للإرهابيين وتحركاتهم في المنطقة، مع تأكيدات عن نواياهم بشن هجمات على مواقع الجيش والقوى الحليفة والرديفة في المنطقة".

وتابع أن "وحدات الجيش السوري العاملة في كل من ديرالزور وحماة وحمص والرقة والبادية ينفذون حملة تمشيط واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي".

وأشار إلى أن "الطيران السوري والروسي نفذا غارات جوية مكثفة في هذه المناطق وتمكنا من الحاق أضرار كبيرة في صفوف الإرهابيين".

يذكر أن ما يسمى بالتحالف الأميركي الموجودة في منطقة التنف يقديم دعم عسكري واستخباراتي لهذه المجموعات الارهابية، في محاولة منه لإحياء تنظيم داعش واستخدامه كورقة ضد استقرار المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري".