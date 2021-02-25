تحوّل نظام أجور الموظفين في العراق.. الأسباب والضرورات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 14 رجب 1442

إخترنا لكم

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟

ما هي أهداف أمريكا من إقامة قاعدة عسكرية جديدة في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا؟ يمثل تحرك الإدارة الأمريكية الجديدة لإنشاء قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة، تحولًا في سياستها الخارجية تجاه سوريا مقارنةً برئاسة دونالد ترامب.

تزايد الهجمات الارهابية الوحشية للصهاينة على المواطنين الفلسطينيين الوقت- وفقاً لميدل إيست مونيتور، فقد تزايدت الهجمات الإرهابية التي يشنها المستوطنون الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي كان اخرها استشهاد المواطن الفلسطيني "بلال شحادة" 52 عاما مع آخرين على يد سائق صهيوني في عملية دهس ارهابية واصابة مرافقي الشهيد

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق الوقت- لا تزال ترددات ما قبل الانتخابات الفلسطينية تصل إلى مسامعنا، بين رافض لهذه الانتخابات على مستوى الأحزاب والحركات والجبهات وبين متحفظ عليها وبين من قبل بها دون أي تحفظ، وكانت حركة الجهاد الاسلامي...

المشروع المشترك للجماعات المسلحة والصهاينة مع تزايد انعدام الأمن في درعا.. الأهداف والتطورات المشروع المشترك للجماعات المسلحة والصهاينة مع تزايد انعدام الأمن في درعا.. الأهداف والتطورات

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي الوقت- شهدت العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت الماضي، وقفة احتجاجية لمجموعة من الناشطين والحقوقيين، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي.

أخبار

وسائل إعلامية أمريكية: رفع مستوى التأهب وتحذيرات رسمية من تفجير "الكابيتول"

وسائل إعلامية أمريكية: رفع مستوى التأهب وتحذيرات رسمية من تفجير "الكابيتول"

الوقت-كشفت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، أن "هناك معلومات استخبارية تحذر من أن متطرفين يخط

تظاهرات شعبية حاشدة في اليمن تطالب بوقف العدوان والحصار الأميركي الوقت-أفادت وسائل إعلامية يمنيّة، صباح اليوم الجمعة، بخروج تظاهرات في مدينة صعدة، وعدد من ا

أسلوب ترامب تجاه إيران جاء بنتائج عكسية الوقت-أعلن نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تصريحات له مساء أمس الخميس، أن

الإعلام الإسرائيلي يكشف سبب التغييرات في "ديمونة" الوقت-علّقت "القناة 12" الإسرائيلية على نشر وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الخميس، صوراً فضائية بجودة

حكومة صنعاء: نرفض أيّ عقوبات على أيّ يمني بصرف النظر عن موقفه منا الوقت-دان حسين العزي، نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، في تغريدة له على "تويتر" أمس الخميس

نتنياهو: أن لا ائتمن بايدن على أمن "إسرائيل" الوقت-أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع "القناة 12" مساء أمس الخميس

مسؤول امريكي عسكري: المقاتلة الحربية أف-35 فاشلة! الوقت-نقل موقع مجلة "فوربس" الأميركية، صباح اليوم، عن رئيس هيئة أركان سلاح الجو الأميركي

هذا ما قاله بايدن في أول اتصال هاتفي له مع الملك السعودي الوقت-نشرت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، خبراً تناولت فيه قيام الرئيس جو بايدن بإجراء اتصال

خسائر بالجملة للتحالف السعودي الأمريكي في منطقة الزُّور شرقي اليمن الوقت-قالت مصادر يمنية، مساء اليوم الخميس، أن القوات التابعة لحكومة صنعاء "صدت زح

نيكولاس مادورو: لن نعقد أي حوار مع أوروبا قبل التراجع عن العقوبات الوقت-قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تغريدة له اليوم على "تويتر"، أن بلاده "لن تعقد أي صفق

مندوب ايران لدى الأمم المتحدة: دعوتنا إلى الالتزام بالاتفاق النووي أمرٌ مثير للسخرية ويكشف عن الغطرسة الوقت-أعلنت ايران على لسان مندوبها الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي هامانه

دهقان: القوة الدفاعية الإيرانية لا تتکئ على السلاح النووي الوقت-أعلن العميد حسين دهقان، مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدفاعية، في حوار مع قناة "فرانس 24"

أسوشيتد برس: هذا ما تقوم "إسرائيل" ببنائه سراً في مفاعل ديمونه

وزير الاستيطان الاسرائيلي: طهران صمدت امام العقوبات وللأسف لم تنهار الوقت-نشرت وسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات لوزير الاستيطان تساحي هنغبي، اليوم الخميس، قال فيها إن "

هذا ما قاله نتنياهو لولي العهد البحرين الوقت-قالت وسائل إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ناقش

سي ان أن: فرقة اغتيال خاشقجي استخدمت طائرات بن سلمان! الوقت-نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس، وثائق دعوى قضائيّة تقول أن الطائرتي

القناة 7" الإسرائيلية: حلف بين دول الخليج والكيان الإسرائيلي والسبب في الخبر؟ الوقت-قالت وسائل إعلامية "إسرائيلية"، اليوم الخميس، أن السعودية والبحرين والإمارات "يجرون اتصالات

الجيش السوري والقوات الحليفة يبدؤون بعملية تطهير واسعة في البادية السورية الوقت-قالت مصادر سورية، ظهر اليوم الخميس، أن الجيش السوري والقوات الحليفة له، يعمل

آخر تطورات مأرب... قوات صنعاء تتقدم وقوات هادي والإصلاح تتكبد خسائر كبيرة الوقت-كشفت مصادر عسكرية وميدانية في اليمن، اليوم الأربعاء، أن رئيس أركان "كتيبة حماية سد مأرب"

ايران: هذه هي مميزات الطائرة الإيرانية المسيرة "كمان 22" الوقت-كشفت الجمهورية الإسلامية اليوم الأربعاء، عن الطائرة المسيرة "كمان 22"، وهي أول طائرة إيراني

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

القناة 7" الإسرائيلية: حلف بين دول الخليج والكيان الإسرائيلي والسبب في الخبر؟

مسؤول امريكي عسكري: المقاتلة الحربية أف-35 فاشلة!

الإعلام الإسرائيلي يكشف سبب التغييرات في "ديمونة"

تظاهرات شعبية حاشدة في اليمن تطالب بوقف العدوان والحصار الأميركي

الجيش السوري والقوات الحليفة يبدؤون بعملية تطهير واسعة في البادية السورية

سي ان أن: فرقة اغتيال خاشقجي استخدمت طائرات بن سلمان!

"اعتصام الكامور".. أزمة الحكومات التونسية المستمرة

نيكولاس مادورو: لن نعقد أي حوار مع أوروبا قبل التراجع عن العقوبات

خسائر بالجملة للتحالف السعودي الأمريكي في منطقة الزُّور شرقي اليمن

نتنياهو: أن لا ائتمن بايدن على أمن "إسرائيل"

حكومة صنعاء: نرفض أيّ عقوبات على أيّ يمني بصرف النظر عن موقفه منا

أسلوب ترامب تجاه إيران جاء بنتائج عكسية

مندوب ايران لدى الأمم المتحدة: دعوتنا إلى الالتزام بالاتفاق النووي أمرٌ مثير للسخرية ويكشف عن الغطرسة

دهقان: القوة الدفاعية الإيرانية لا تتکئ على السلاح النووي

وسائل إعلامية أمريكية: رفع مستوى التأهب وتحذيرات رسمية من تفجير "الكابيتول"

سقوط آخر قاعدة سعودية في اليمن.. ماذا تريد أمريكا من وراء دعوتها للمفاوضات؟

قطار المؤامرات الإماراتي لا يزال يتحرك في الرمال اليمنية.. أبو ظبي تحاول استغلال الأوضاع الحالية في "مأرب"

ما هي تفاصيل قضيّة تسلل الفتاة الصهيونيّة إلى سورية؟

رسالة المناورة البحرية لإيران وروسيا في المحيط الهندي

حرب اقتصادية باردة بين الرياض وأبو ظبي.. فمن سينتصر؟

الحبس هو مصير ابنة حاكم دبي.. فماذا عن باقي الناس ؟!

ماذا نعرف عن انتخابات "حماس" الداخلية؟

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

ثورة وشيكة في السعوديّة.. كيف دعمت الرياض الإرهاب في المنطقة؟

أخر مستجدات معركة مأرب...خسائر فادحة لقوات العدوان

قائد حركة أنصار الله: مبررات المطبعين واهية وأولوية واشنطن تمكين "إسرائيل"

نواب عراقيون يحذرون من استمرار التدخلات الامريكية بالشأن الداخلي لبلادهم

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: سليماني والمهندس استشهدا بعد استهدافهما بقنبلة غير عادية!

مسؤول في الجيش الامريكي: قدرتنا الدفاعية الصاروخية تركز على كوريا الشمالية

تزايد الهجمات الارهابية الوحشية للصهاينة على المواطنين الفلسطينيين

رسائل إيجابية نحو سوريا تأتي من شمال افريقيا

جائزة نوبل أصبحت "جائزة الموت"...كلما تقتل أكثر تُكرّم!

من يُحرك المياه الراكدة في سوريا؟

انشقاقات كبيرة تضرب قوات يمنية موالية للإمارات!

وقفة احتجاجية في "باريس" تدعو لوقف صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي

لماذا دعت فرنسا واشنطن للتعامل بـ"واقعية" مع "حزب الله"؟

تورط حكومي بريطاني وتحركات برلمانية لنصرة ثورة البحرين

الوضع في ادلب على شفا الانفجار

الانتخابات الفلسطينية بين الرافض والمتحفظ والموافق

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين في جنين

الانتقام لشهداء تفجيرات العراق مستمر.. الحشد الشعبي يدمر مقر قيادة "داعش" بصحراء الأنبار

بدءاً بالمؤسسة الدينية... ابن سلمان يحارب الجميع لأجل الكرسي

كيف وقع ابن عم الملك المغربيّ في فخ تصريحاته؟

الرئيس الايراني: قرار العدل الدولية هو انتصار قانوني لنا على واشنطن

كيف سترد سوريا على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

تحوّل نظام أجور الموظفين في العراق.. الأسباب والضرورات

الجمعة 14 رجب 1442
 
 
 
 
 
تحوّل نظام أجور الموظفين في العراق.. الأسباب والضرورات
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أصبح العراق في الأشهر الأولى من عام 2021، غارقاً في أزمة اقتصادية خانقة أكثر من أي وقت مضى فضلاً عن انخراطه في التوترات السياسية. حيث أطلقت الحكومة والبرلمان العراقي في الأشهر الأخيرة من عام 2020، خطة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، مثل قانون تمويل عجز الموازنة (الاقتراض) وخفض قيمة الدينار مقابل الدولار. لكن الآن في المرحلة الجديدة، لجأت الحكومة إلى إطلاق نظام وآلية الرقم الوطني او الشخصي لتعويض عجز الموازنة والقدرة على دفع رواتب الموظفين. وبناءً على ذلك، تعتزم بغداد إلغاء جميع الاشخاص الذين يتقاضون رواتبهم عدة مرات بطرق غير قانونية.

مساعي العراق لزيادة الانضباط المالي

قام ماهر حماد نائب وزير التخطيط العراقي مؤخرا بالكشف عن تفاصيل نظام الرقم الشخصي الذي سيمنع الموظفين من قبض أكثر من راتب واحد. وبموجب هذه الآلية الخطة، تعمل وزارة التخطيط العراقية ومنظمة الإحصاء الوطنية على إنشاء نظام رقم شخصي للأفراد. وبالطبع في الوضع الراهن في اقليم كردستان العراق لم يتم تضمينه في هذه الخطة، ووفق حماد، إذا كانت أربيل تريد تفاعلاً شفافاً مع الحكومة المركزية فعليها أن تعلن قرارها بالانضمام لهذا النظام.

وفقًا لهذا النظام، سيكون لجميع الموظفين والمتقاعدين والعاملين بعقود أو عمال المياومة أو الشركات التابعة لهذه الوزارة رقم شخصي سيتم ربطه بمخرجات الرواتب في وزارة الاقتصاد. بعد ذلك سيتم ربط المعلومات بالشبكة وسيكون لكل موظف حكومي بطاقة هوية تتضمن رقم الموظفين والتسلسل الهرمي التنظيمي والوظيفة التنظيمية والراتب وغيرها من المعلومات، وهذا النظام سيمنع دفع أكثر من راتب للموظفين.

وفي غضون ذلك، يمكن تنظيم الرواتب وزيادة الانضباط المالي في سياق الأزمة الاقتصادية في العراق بطرق مختلفة لأسباب مثل:

ارتفاع عدد متقاضي الرواتب وعدم قدرة الحكومة على دفع الأجور

 لا شك أن أهم قوة دافعة وراء إنشاء نظام ذكي لارقام الموظفين الوطنية في العراق يمكن تقييمها على أنها عدم قدرة الحكومة على تمويل دفع الرواتب. وكان لانخفاض أسعار النفط العالمية وانتشار وباء كورونا دور كبير في خلق مثل هذا الوضع.

في الواقع، يبلغ عدد سكان العراق 39 مليون نسمة، ويبلغ عدد موظفي الحكومة الذين يتقاضون رواتباً حوالي 4 ملايين موظف حكومي، منهم مليون و852 الف موظفا والباقي من القوات والدفاع العراقية. ويشار إلى أن بغداد تحتاج إلى 118 مليون دولار يوميا لدفع رواتب موظفي الحكومة، ما يعني أن الحكومة المركزية يجب أن يكون لديها أكثر من 3.5 مليارات دولار من الموارد الوطنية في الشهر الواحد. لكن بعد أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط العالمية، واجهت الحكومة مشاكل جسيمة في الحصول على التمويل اللازم، وهو ما دفع البرلمان والحكومة عام 2021 لاتخاذ مثل هذا القرار.

وفي هذا الصدد، نرى أن حكومة مصطفى الكاظمي لجأت إلى خطة لخفض سعر الدينار مقابل الدولار لتعويض عجز موازنة عام 2021. في الواقع، في السنوات السابقة، تم تحديد سعر كل دولار أمريكي في حدود 1190 إلى 1250 دينارا عراقيا، ولكن الآن وفقا لخطة الحكومة سيرتفع سعر كل دولار إلى 1450 دينارا للتمكن من دفع رواتب الموظفين بالدينار. وبتعبير أدق، إذا تم دفع مليون دينار للموظف العراقي مقابل 1200 دينار، فإنه سيحصل على ما يعادل 840 دولاراً، ولكن في الوضع الجديد حيث انخفض سعر الدينار بنسبة 16 إلى 17 في المئة، فسيصل الراتب الشهري للشخص نحو 600 دولار.

اعتماد اقتصاد العراق بالكامل على عائدات النفط

على صعيد آخر، فإن إحدى النقاط البارزة هي اعتماد الحكومة العراقية المفرط على عائدات النفط. حيث يأتي حوالي 90٪ من إيرادات البلاد من مبيعات النفط، لذلك في مواجهة تقلبات سوق النفط، تتأثر الحكومة على الفور بانخفاض مصادر الإيرادات. لذلك، يبدو أن خطة إنشاء نظام ذكي لأرقام الموظفين الوطنية هي ضرورة لا يمكن إنكارها لتنظيم الإنفاق الحكومي في ظل ركود سوق النفط العالمية.

تلقي معاشات غير قانونية من الحكومة

هناك قضية أخرى يمكن الإشارة إليها بالفساد المستشري في العراق وهي تتعلق بتلقي رواتب غير قانونية من الحكومة. في السنوات التي تلت عام 2003، استخدم العديد من الأفراد نفوذهم واستغلوا الثغرات القانونية القائمة للمطالبة بعدة رواتب باسمهم وباسم الأفراد، ما أدى بالحكومة إلى أزمة المدفوعات الزائدة. فعلى سبيل المثال ثمة مليون شخص غير عراقي يتلقون معاشات تقاعدية من حكومة بغداد. والحقيقة أن العراق يتمتع بأعلى مستويات التوظيف في المنطقة مقارنة بعدد سكانها، وهذا يظهر بشكل أكبر ضرورة خطة الحكومة الجديدة.

عدم ثقة الناس في الخدمات المصرفية في العراق

يمكن تقييم ضرورة أخرى لتصميم نظام الرقم الشخصي الذكي فيما يتعلق بانتقال العراق إلى نظام مصرفي ذكي وبناء ثقة الناس في النظام المصرفي. يوجد حالياً 81 مصرفاً عاملاً في العراق وإقليم كردستان، وعلى الرغم من كثرة البنوك ووجود بنوك دولية من دول مختلفة في العراق وإقليم كردستان، إلا أن شعب هذا البلد لا يثق كثيراً في النظام المصرفي حيث لا يقوم الاشخاص بفتح حسابات واستلام بطاقات مصرفية. لذلك فإن النقد منتشر جداً في العراق، ويفضل الناس حمل النقود (حتى المبالغ الكبيرة) معهم، وبالطبع هذا خلق مشاكل لهم.

وفي ظل الوضع الحالي، تؤكد حكومة الكاظمي على إنشاء وتنفيذ حكومة رقمية من أجل منع الفساد وزيادة الشفافية، ووضع شبكة المدفوعات الوطنية على أجندة الحكومة العراقية والبنك المركزي. وفي هذا الصدد، يعد نظام الأرقام الشخصية الذكي أحد المشاريع التي يمكن أن تدفع متقاضي الاجور في العراق للجوء الى النظام المصرفي الذكي وحل العديد من مشاكل دفع الرواتب.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

العراق أجور الموظفين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية
بدء عشرة الفجر والذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران
بعد خسارته بالإنتخابات:تمثال ترامب الشمعي يبدّل ملابسه!
جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

المنجزات العالمیة للثورة الاسلامية

مکتسبات الثوره الاسلامیه من وجه نظر صحفی امریکی سوری
فروق الثوره الاسلامیه الایرانیه و باقی الثورات من وجه نظر محلل سیاسی امریکی
ماذا تعرف عن "عشرة الفجر"؟
الشعب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر